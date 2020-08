Lahnstein – In Lahnstein wurde Rhein ohne Flammen gefeiert

Lahnstein leuchtete – viele Besucher bei Sunset Vibes.

Lahnstein – Bedingt durch die Covid-Pandemie gab es in diesem Jahr kein traditionelles Rhein-in-Flammen-Fest, doch in Lahnstein kam trotzdem an Freitag und Samstag gute Stimmung auf: Beim Pop-Up-Picknick „Sunet Vibes“ fanden sich an beiden Abenden jeweils 350 Personen auf ihren Picknickdecken ein, um mit anderen kühle Getränke, leckeres Essen und gute Musik zu genießen. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde dann mit tausenden kleinen Lichtern geleuchtet.

Samstags fand zudem in allen ansässigen Rhein-in-Flammen-Orten die Mitmach-Aktion „Wir strahlen um die Wette“ statt, bei der Anwohner um 21.45 Uhr mit einem Leuchtmittel ihrer Wahl ihr Heim zum Strahlen brachten.

Die „Rheinterrasse“ in Niederlahnstein händigte um diese Uhrzeit ihren Gästen Wunderkerzen aus, zudem waren rund um das Restaurant noch Fackeln verteilt – sodass es hier besonders hell leuchtete.

In der Burgstraße ließ Jan Krech das Gebäude des Bistros „Apfelbaum“ erstrahlen, dazu liefen für etwas Rhein-in-Flammen-Atmosphäre auch verschiedene Songs wie „Du Bes Die Stadt (Live)“ und „Freude Schöner Götterfunken“.

***

Stadt Lahnstein