Trier – StadtGrün: Kinder bauen in den Winterferien Nisthilfen für Wildbienen

Trier – StadtGrün: (gut) StadtGrün Trier lädt Kinder im Grundschulalter in den Winterferien, am Montag, 17. ,und Dienstag, 18. Februar, 10 bis 16 Uhr, zu einer weiteren Ausgabe der Reihe „Werkstatt StadtGrün Kids“ ein.

Treffpunkt ist in der Orangerie in der Max-Brandts-Straße 57. Unter dem Motto „Biene Majas wilde Schwester“ bauen die Kinder unter fachkundiger Anleitung Nisthilfen für Wildbienen und legen ein Wildpflanzenbeet mit einem Sandarium, einer Nisthilfe aus Sand, an. Für die kostenfreie Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Kinder unter sechs Jahren müssen mit einem Erwachsenen oder einem älteren Geschwisterkind kommen.

Mitzubringen sind wetterangepasste Kleidung, in der auch gebastelt werden darf, Tagesverpflegung und etwas zu trinken.

Anmeldung per Mail an stadtgruen@trier.de oder telefonisch: 0179/902 1570.

