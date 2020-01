Trier – Umwelt und Natur: StadtGrün befüllt Gabionen mit Holz statt Steinen

Erstellt in

Trier – (gut) Anstatt mit Steinen befüllt StadtGrün Trier Gabionen mit Holzschnitt und anderen organischen Materialien.

So werden wertvolle Totholzhabitat-Strukturen geschaffen und gleichzeitig naturnahe Raumelemente in die Grünanlagen gesetzt. Die Gabionen können bei Verrottung der Materialien immer wieder nachgefüllt werden und bieten so einen nachhaltigen Lebensraum für viele Tierarten.

Die Aufstellung erfolgt im Zuge der Umsetzung der im letzten Jahr vom Stadtrat verabschiedeten Grünflächenstrategie, hier im Schwerpunkt „Stadtmobiliar für Tiere“. Standorte sind bislang unter anderem nahe der Aral Tankstelle in der Ostallee und vor dem Rathaus am Augustinherhof.

***

Presseamt Trier