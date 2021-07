Erstellt in

Trier – Verkehr: (mic) Wegen der laufenden Arbeiten im Stadtteil Trier-Ehrang wird die B-53 zwischen der Abfahrt von der Autobahn und der Einfahrt in den Stadtteil bei der Firma Comes (L-47) am heutigen Freitag ab 12 Uhr gesperrt.

Darauf weist die Stadt Trier hin. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Presseamt Trier