Trier – VHS berät ab 10. Februar zur Kursauswahl

Trier – (pe) Zum Start ins neue Semester am 7. März bietet die Trierer VHS wieder verschiedene Beratungstermine an, um in einzelnen Fachbereichen die Auswahl des richtigen Kurses zu erleichtern:

Englisch/Französisch, Donnerstag, 10. Februar, Palais Walderdorff, Raum 5, 17 bis 19 Uhr.

Chinesisch online, Donnerstag, 10. Februar, 17 bis 19 Uhr. Hierfür ist eine Anmeldung nötig.

Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch, Donnerstag, 17. Februar, 17 bis 19 Uhr, online.

Deutsch als Fremdsprache (für Selbstzahler): 10./17. Februar, Raum 108, 15.30 bis 17.30 Uhr. Im Semester sind in diesem Bereich auch Einstufungstermine nach Vereinbarung möglich.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) fördert, erhalten eine Einladung zu einer zentralen Einstufung. Weitere Informationen im Internet: www.integration-in-deutschland.de.

Presseamt Trier