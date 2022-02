Dresden – Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte tagen

Posted in

Dresden (SN) – Dresdnerinnen und Dresdner sind herzlich zu den nächsten Sitzungen eingeladen. Zu beachten sind die 3G-Regeln (geimpft oder genesen oder tagaktueller Testnachweis) und das Tragen einer FFP2-Maske. Die nächsten Termine sind:

Prohlis

am Montag, 7. Februar 2022, 17 Uhr, in der Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung, „Altleuben 10“ (Seiteneingang Hertzstraße) Saal Café Luby

-Priorisierung von örtlichen Straßenbaumaßnahmen im Stadtbezirk Prohlis – Maßnahmenliste Jahr 2022

-Unterstützung von Maßnahmen gem. Aufgabenabgrenzungsrichtlinie durch den Stadtbezirksbeirat Prohlis, hier: Instandsetzung Gehweg Altstrehlen

-Unterstützung von Maßnahmen gem. Aufgabenabgrenzungsrichtlinie durch den Stadtbezirksbeirat Prohlis, hier: Heidenauer Straße 2. Bauabschnitt, Baumpflanzungen

-Verkauf von (Teil-) Flurstücken an der Reicker Straße

-Planungsbericht Interkulturelle Öffnung aller Leistungsfelder und Leistungsarten der Kinder- und Jugendhilfe sowie Integration von Migrantinnen und Migranten

Neustadt

am Montag, 7. Februar 2022, 17.30 Uhr, im Stadtbezirksamt Neustadt, Bürgersaal, Hoyerswerdaer Straße 3

-Förderung von Projekten durch den Stadtbezirksbeirat Neustadt; hier: Makroprojekt (Nr. Neu-004/22) – Alternatives Akustikkollektiv 2022

-Finanzierung von Maßnahmen gemäß Aufgabenabgrenzungsrichtlinie durch den Stadtbezirksbeirat Neustadt; hier: Beschaffung eines Müll-Groß-Behälters und Aufstellung an der Alaunstraße

-Vorschlag „Einwohnerversammlung für ein anwohnerverträgliches Ausgehviertel“

-Vorstellung Bebauungskonzept „Areal St. Martin Kirche (Hans-Oster-Straße/Stauffenbergallee)“

-Nutzung der städtischen Immobilie Lößnitzstraße 5

Klotzsche

am Montag, 7. Februar 2022, 18.30 Uhr, im LuftRAUM des Conference Centers im Flughafen Dresden, Flughafenstraße

-Priorisierung von örtlichen Straßenbaumaßnahmen im Stadtbezirk Klotzsche für das Jahr 2022

-Ergänzungssatzung Nr. 447, Dresden-Wilschdorf Nr. 3, Am Sportplatz, hier: 1. Aufstellungsbeschluss der Ergänzungssatzung, 2. Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs der Ergänzungssatzung, 3. Billigung des Entwurfes zur Ergänzungssatzung, 4. Billigung der Begründung zum Entwurf der Ergänzungssatzung, 5. Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Ergänzungssatzung

Schönfeld-Weißig

am Montag, 7. Februar 2022, 19.30 Uhr, in der Verwaltungsstelle Schönfeld-Weißig, Ratssaal, 2. Etage, Raum 208/209, Bautzner Landstraße 291

-Information zum aktuellen Planungsstand Hochlandfest der Ortschaft Schönfeld-Weißig 2022

-Haushalts-Eckwerte-Beschluss für Verfügungsmittel 2022

-Verwendung von Verfügungsmitteln:

Stadtteilfeuerwehr Pappritz – Sonnenschutzfolie für Ausstellungsbereich

IG Cunnersdorf – Kinderfasching 2022

Verein zur Förderung der Jugend e. V. – Talenteförderung 2022

Pieschen

am Dienstag, 8. Februar 2022, 18 Uhr, im Stadtmuseum, Festsaal, 3. Etage, Wilsdruffer Straße 2 (Eingang: Landhausstraße)

-Priorisierung von örtlichen Straßenbaumaßnahmen im Stadtbezirk Pieschen für das Jahr 2022

– Entsendung von zwei Mitgliedern des Stadtbezirksbeirates Pieschen zur Mitarbeit in der Begleitgruppe „Kooperative Stadtteilentwicklung am Alten Leipziger Bahnhof“

-Bebauungsplan Nr. 3063, Dresden-Kaditz/Mickten, Gewerbegebiet Washingtonstraße, hier: 1. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan, 2. Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

-Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6041, Dresden-Trachau, Schule Leipziger Straße/Pettenkoferstraße, hier: 1. Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan, 2. Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Cossebaude

am Dienstag, 8. Februar 2022, 18.30 Uhr, im Bürgersaal der Verwaltungsstelle Cossebaude, Dresdner Straße 3

-Verfügungsfonds Ortsvorsteher 2022

-Finanzmittel zur Betreuung der Internetseite Cossebaude 2022

-Finanzmittel für Bauvorhaben Winzerstraße für das Fachamt

-Finanzmittel Beleuchtungsanlage Grunaweg für das Fachamt

Blasewitz

am Mittwoch, 9. Februar 2022, 17.30 Uhr, im Gymnasium Tolkewitz, Aula, Wehlener Straße 38

-Auskunft zur Loschwitzer Straße durch den Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

-Information zum Baubeginn/Sanierung des Blauen Wunders

-Bebauungsplan Nr. 3043, Dresden-Seidnitz Nr. 3, Sport- und Bildungscampus Dresden-Ost/Bodenbacher Straße, hier: 1.Abwägungsbeschluss, 2. Satzungsbeschluss sowie Billigung der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGBzum Bebauungsplan

Link zur Sitzung in Blasewitz:

www.dresden.de/stream

Altstadt

am Mittwoch, 9. Februar 2022, 17.30 Uhr, im Stadtbezirksamt Altstadt, 1. Etage, Raum 100, Theaterstraße 11

-Vorschlag zur Straßenbenennung einer neuen öffentlichen Verkehrsfläche zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer und Florian-Geyer-Straße

-Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6050, Dresden-Altstadt I, Verwaltungsquartier Kleine Packhofstraße

-Sonderregelungen für Pandemielagen wie die Coronavirus-Sars-CoV-2-Pandemie (Covid 19) als Ausnahmeregelung für den Frühjahrs- und Herbstmarkt 2022

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll