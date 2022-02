Trier – Wirtschaft: OB Leibe besucht Unternehmen MM Gravure

Posted in

Trier – Wirtschaft: (gut) Im Rahmen seiner regelmäßigen Unternehmensbesuche besichtigte OB Wolfram Leibe gemeinsam mit der Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung, Christiane Luxem, die MM Gravure GmbH in der Diedenhofener Straße. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich betreibt Niederlassungen weltweit. Das Trierer Werk ist führend in der Produktion von Zigarettenverpackungen und zählt zu den leistungsstärksten Verpackungsstandorten Europas.

Mit Hilfe modernster Druck-, Weiterverarbeitungs- sowie Veredelungstechnologien wird in hochautomatisierten Fertigungsschritten vorwiegend für internationale Kunden produziert. Zusammen mit dem Schwesterunternehmen MM Graphia Trier GmbH sind in den beiden Verpackungswerken am Standort Trier rund 300 Mitarbeiter beschäftigt.

Elke Kranzl aus dem österreichischen Hauptsitz sowie Jochen Molt und Harman Vorenkamp von MM Gravure Trier stellten OB Leibe das Unternehmen vor. Er zeigte sich begeistert von der modernen Technologie, die die Firma nutzt.

Presseamt Trier