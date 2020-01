Tübingen – Event: Schreibtreff in der Stadtbücherei am 4. Februar

Erstellt in

Tübingen (BW) – Event: Für alle Schreibbegeisterten und solche, die es werden wollen, bietet die Stadtbücherei an jedem ersten Dienstag im Monat einen Schreibtreff an. Zum nächsten Termin sind alle Interessierten herzlich eingeladen

am Dienstag, 4. Februar 2020, 18.30 bis 20 Uhr,

in der Stadtbücherei, Nonnengasse 19.

Unter Anleitung der Hobby-Autorin Sulamit Nikischin können sich die Teilnehmenden an jedes Genre wagen. Zu selbstgewählten Schlagwörtern oder Sätzen werden Texte in kurzen Schreibsessions zu Papier gebracht und gemeinsam gelesen. Der Schreibtreff ist kostenlos. Er richtet sich an Jugendliche, Erwachsene und Senioren mit und ohne Schreiberfahrung. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

