Unterallgäu / Memmingen – Unwetter: Schulen im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen bleiben am Montag zu

Unterallgäu / Memmingen (BY) – Aufgrund der Orkanwarnungen fällt an allen Schulen im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen der Unterricht am Montag, 10. Februar, aus – auch an beruflichen Schulen und Berufsschulen.

Dies haben die „Koordinierungsgruppen Schulausfall“ des Landkreises Unterallgäu und der Stadt Memmingen am Sonntagabend einvernehmlich entschieden. Die Betreuung von Schülerinnen und Schülern, die trotzdem in die Schulen kommen, ist gewährleistet.

Der Linienbusverkehr findet nach Möglichkeit statt. Am Dienstag findet der Unterricht wieder normal statt.

Alexandra Wehr

Pressestelle Stadt Memmingen | Hauptamt