Urbar / B 42 – Verkehrsbeeinträchtigung durch umgestürzte Bäume

Urbar, Provinzialstraße / B 42 – Am Samstag, den 06.06.2020 gegen 12:30 h wurde die hiesige Dienststelle durch mehrere Verkehrsteilnehmer auf 2 umgestürzte Pappeln in Urbar, Provinzialstraße / B 42 in Höhe der JET-Tankstelle informiert.

Ein Baum sei auf die B 42 gestürzt, ein weiterer sei auf die Oberleitung der nahegelegenen Bahnstrecke aufgeschlagen. Für die Räumungsarbeiten durch starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, der Bundespolizei sowie Kräfte der Polizei Bendorf musste der Verkehr auf der B 42 sowie die angrenzende Bahnstrecke für die Dauer von einer knappen Stunde in beide Fahrtrichtung vollgesperrt werden.

Zu einer Schädigung von Personen kam es vor Ort nicht.

Polizeidirektion Koblenz