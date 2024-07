Posted in

Norderstedt (ots) – FW Norderstedt: Baum trifft PKW Hummelsbütteler Steindamm – Unwetter zieht auch an Norderstedt nicht spurlos vorbei. Das Unwetter, welches am gestrigen Samstagabend (06. Juli 2024) insbesondere im Hamburger Norden für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr geführt hat, ist auch an Norderstedt nicht spurlos vorbeigezogen. Ab 17:35 Uhr kam es zu den ersten Einsätzen für die Feuerwehr Norderstedt. Diese war daraufhin bis etwa 21:30 Uhr im Einsatz. Betroffen waren insbesondere die Stadtteile Garstedt und Glashütte, bis 20:10 Uhr waren neun wetterbedingte Einsätze abzuarbeiten.

Unter anderem wurde die Freiwillige Feuerwehr Glashütte gegen 17:40 Uhr mit dem Alarmstichwort TH K Y – Technische Hilfeleistung Klein Menschenleben in Gefahr in den Hummelsbütteler Steindamm alarmiert. Hier war ein Baum auf einen PKW gestürzt. Zwei Personen, die sich zuvor im Fahrzeug befunden hatten, konnten dieses eigenständig verlassen und wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut. Nachdem der Baum beseitigt und die Fahrbahn wieder frei war, konnte der Einsatz der Feuerwehr gegen 21:41 Uhr beendet werden.

Gegen 18:35 Uhr wurde die Feuerwehr in die Segeberger Chaussee alarmiert, in der ein Baum auf ein Wohngebäude zu fallen drohte. Nachdem dieser zunächst mit der Seilwinde eines Einsatzfahrzeugs gesichert worden war, wurde der Baum stückweise über die Drehleiter abgetragen, Einsatzende 20:49 Uhr. Auch in der Straße Am Dorfanger, sowie im Dahlienstieg drohten Teile von Bäumen auf Gebäude zu fallen und mussten über die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt abgetragen werden.

Parallel kam es zudem zu weiteren Einsätzen für die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe und die Freiwillige Feuerwehr Harksheide, welche nicht unmittelbar auf die Witterung zurückzuführen waren. Dabei wurden ein verletzter Vogel in die Tierklinik gebracht (18:58 Uhr, Ulzburger Straße), sowie ein Kleinbrand gelöscht (19:32 Uhr, Falkenhorst). Außerdem löste eine Brandmeldeanlage aus (21:20 Uhr, Rathausallee). In diesem Fall konnte nach der Erkundung schnell Entwarnung gegeben werden – kein Feuer.

Insgesamt waren für die Feuerwehr Norderstedt am gestrigen Samstag 16 Einsätze zu verzeichnen. Bereits bevor es zu den wetterbedingten Alarmierungen kam, rückte die Berufsfeuerwehr Norderstedt am Samstagnachmittag zu drei Einsätzen aus. Bei diesen wurde der Rettungsdienst als First Responder unterstützt, zudem leistete die Feuerwehr bei einem Einsatz Tragehilfe mit der Drehleiter.

Zum ersten Einsatz am gestrigen Samstag kam es bereits in der Nacht, als gegen 01:13 Uhr eine Brandmeldeanlage im Friedrichsgaber Weg auslöste. Auch in diesem Fall ergab die Erkundung der alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide und der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt eine Fehlauslösung.

Übersicht unwetterbedingte Einsätze:

17:35 Uhr TH-K Halloh Baum auf Straße

17:40 Uhr TH-K-Y Hummelsbütteler Steindamm Baum auf PKW und Telefonleitung

17:46 Uhr TH-K Tarpenbekstraße Baum auf Straße

18:24 Uhr TH-K Ochsenzoller Straße Baum auf Weg

18:35 Uhr TH-DRZF Segeberger Chaussee Baum droht auf Wohngebäude zu fallen

18:38 Uhr TH-DRZF Am Dorfanger Ast droht auf Wohngebäude zu fallen

19:08 Uhr TH-DRZF Ast droht auf Fahrbahn und PKW zu fallen

19:58 Uhr TH-K Speckenbarg Baum auf Straße und Telefonleitung

20:10 Uhr TH-K Kiebitzreihe Wasser im Keller