Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Urteil zur A26 Ost: „Rechtswidrig und nicht vollziehbar“ / NABU und BUND: Erfolg für Klimaschutz

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Thema Umwelt und Natur, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Klimaschutz-in-Deutschland-Klimawandel-CO2-Ausstoß-Emissionen-Erderwärmung-Energiewende-Weltklima

Urteil zur A26 Ost: „Rechtswidrig und nicht vollziehbar“ / NABU und BUND: Erfolg für KlimaschutzBundesverwaltungsgericht spricht wegweisendes Urteil: Sieg für Klima und Moor – Das Bundesverwaltungsgericht hat heute das Urteil zur A26 Ost verkündet: Der Planfeststellungsbeschluss ist „rechtswidrig und nicht vollziehbar“. Das Gericht hat damit der Klage der Umweltverbände stattgegeben. Erstmals haben bei einer Klage gegen eine Autobahn die Belange des Klimaschutzes eine wesentliche Rolle bei der Urteilsfindung gespielt. Das Gericht begründete das Urteil damit, dass eine kürzere, klimafreundlichere und kostengünstigere Variante der A26 Ost nur unzureichend untersucht und von der Planfeststellungsbehörde als mögliche Variante nicht ausreichend gewürdigt wurde.

BUND und NABU erklären: „Dieses Urteil ist ein Triumph für das Klima. Moore sind natürliche Kohlenstoffspeicher, wer sie aufreißt, heizt die Erde an. Die A 26 Ost gehört politisch beendet und ersetzt durch eine kürzere und naturverträgliche Lösung entlang bestehender Verkehrsräume. Damit liegt der Ball nun wieder auf der politischen Ebene. Das Projekt A26 Ost muss jetzt endgültig begraben werden – zum dauerhaften Schutz von Natur, Klima und den Menschen vor Ort.“

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Das Urteil zeigt: Umweltverbände haben mit dem Verbandsklagerecht ein scharfes Schwert, das sie verantwortungsvoll einsetzen. Als Anwälte der Umwelt sind sie ein wichtiges Korrektiv zur offensichtlich schlechten Planung der Vorhabenträger. Der Sofortvollzug ist gestoppt. Statt einer möglichen konfliktärmeren Führung sollte die Trasse durch wertvolle Moorböden führen und hätte Lebensräume von Moorfrosch, Fledermäusen und gefährdeten bzw. streng geschützten Vogelarten zerstört. Das wäre aufgrund der längeren Strecke auch wirtschaftlich unplausibel. Dieses Urteil ist wegweisend für den Klimaschutz.

***
Text: NABU Hamburg

Das könnte Sie auch interessieren ...

Grenzen sprengen - Träume leben: Weltmädchentag 2025 am 11. Oktober in Potsdam

René Springer (AfD): Deutschland muss wie Griechenland Asylleistungen kürzen

Welttag für menschenwürdige Arbeit 2025 - Ein weltweiter Appell für faire Arbeitsbedingungen

Sozialverband VdK: Komplettversagen von Bund und Ländern - Allein 1,2 Millionen fehlende Wohnungen in Westdeutschland

KUBICKI-Kolumne: Gefährliche Politik ohne Bodenhaftung

Aphthen (kleine weiße Flecken auf der Mundschleimhaut): So lassen sich die Schmerzen im Mund lindern

Messerattacke Dresden 2020: Islamistischer Messerangriff auf homosexuelles Paar - Lebenslang bestätigt, besondere Schwere der Schuld

Casa Animale: Mit Liebe und Zuneigung Tiere vor dem Tod retten

Tag der Deutschen Einheit 2025: Deutschland feiert 35 Jahre Wiedervereinigung in Saarbrücken

Was hilft, wenn die Trauer überwältigend ist

Darum schadet zu viel Salz dem Körper - Tipps wie es mit weniger Salz genauso lecker schmeckt

Online-Seminar: „Kenne deinen Wert“ - Keine Angst vor Gehaltsverhandlungen im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Klimabeirat Ratingen: Umstellung auf klimafreundliche Technologien

Sozialverband VdK: Nein zum Facharzttarif

Wahl Mittelrhein-Weinhoheiten, 07.11.2025

Bundesrat billigt Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“

Schlagworte: #08.10.2025 #A26 #A26 Ost #Aktuell #BUND #Bundesverwaltungsgericht #Bundesverwaltungsgericht spricht wegweisendes Urteil #Gericht #Gerichtsentscheidung #Gerichtsprozess #Gerichtsurteil #Gerichtsverfahren #Gerichtsverhandlung #Justiz #Klima #NABU #NABU Hamburg #Nachrichten #Natur #News #Planfeststellungsbeschluss #Planfeststellungsbeschluss ist rechtswidrig #Recht #Rechtsprechung #Rechtsstreit #Rechtswidrig und nicht vollziehbar #Sieg für Klima und Moor #Urteil #Urteil zur A26 Ost

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com