Völklingen – Auch geschossen wurde: Schlägerei zwischen türkischen und syrischen Staatsangehörigen in der Bergstraße

Erstellt in

Völklingen (SL) – Am frühen Sonntagabend gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei in Völklingen eine Schlägerei in der Bergstraße zwischen Türken und Syrern mitgeteilt.

Beim Eintreffen der Polizei in der Bergstraße waren mehrere Personen dabei, sich gegenseitig anzuschreien und teilweise auch auf sich loszugehen. Nachdem weitere Einsatzkräfte die Örtlichkeit erreicht hatten konnte die Situation beruhigt werden, nachdem die Kontrahenten getrennt worden waren.

Ursache für die Streitigkeiten war eine Beschädigung an einem vor dem Anwesen geparkten Wagen, die von einem 9- und 11-jährigen Kind verursacht worden war, als sie Sperrmüll aus dem Haus getragen hatten.

Im Rahmen der Streitigkeiten soll auch ein Messer und ein Schürreisen zum Einsatz gekommen sei. Darüber hinaus wurde von einem 19-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe, die er berechtigterweise in seinem Besitz hatte, mehrmals in die Luft geschossen. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt sollen ca. 12 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Polizeiinspektion Völklingen