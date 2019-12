Völklingen -Luisenthal: Unfall mit Flucht in der Rotstaystraße – Gibt es Zeugen?

Erstellt in

Völklingen (SL) – Luisenthal: Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der „Rotstaystraße 27“.

Ein in Längsaufstellung am linken Fahrbahnrand in Richtung „ASV Luisenthal“ geparkter roter Opel Astra wurde hinten rechts durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Es konnten Fahrzeugteile des Verursachers an der Unfallörtlichkeit sichergestellt werden.

Es entstand Sachschaden.

Hinweise erbittet zu dem Verkehrsunfall erbittet die Polizei in Völklingen unter der Tel.-Nr.: 06898 2020.

Polizeiinspektion Völklingen