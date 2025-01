Wahlkampftour SPD 2025 – Olaf Scholz in Bielefeld, Lünen und Münster

Posted in

Wahlkampftour SPD 2025 – Vor der richtungsweisenden Bundestagswahl am 23. Februar startet SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz seine Wahlkampftour und besucht Nordrhein-Westfalen. Er wird in Bielefeld, Lünen und Münster mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommen, in den Austausch treten und ihnen näherbringen, wofür er steht.

Montag, 13. Januar 2025

Olaf Scholz in Bielefeld

11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)

Lokschuppen Bielefeld

Stadtheider Straße 11, 33609 Bielefeld

Mit dabei ist Wiebke Esdar, MdB.

Townhall mit Olaf Scholz in Lünen

16:30 Uhr (Einlass ab 15:30 Uhr)

Hansesaal Lünen

Kurt-Schumacher-Straße 41, 44532 Lünen

Mit dabei ist Michael Thews, MdB.

Townhall mit Olaf Scholz in Münster

19:00 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr)

Jovel Music Hall

Albersloher Weg 54, 48155 Münster

Mit dabei sind Svenja Schulze, MdB und Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Sarah Lahrkamp, MdB, Nadine Heselhaus, MdB sowie Jürgen Coße, MdB.

Text: spd.de