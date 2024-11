Weihnachtsmarkt Laubach – Der älteste Weihnachtsmarkt Oberhessens, mit Weihnachtsatmosphäre pur – mit Weihnachtsliedern, leckeren Waffeln, Fruchtpunsch, Apfelküchlein, Glühwein in verschiedensten Variationen und weihnachtlichen Angeboten an zahlreichen Ständen in der wunderschönen Altstadt Laubachs – das ist der Weihnachtsmarkt der Stadt Laubach am 30. November und 1. Dezember 2024. Zudem geben sich die Teilnehmer besondere Mühe mit der Dekoration mit zahlreichen Lichterketten und Weihnachtsbäumen wird für das passende weihnachtliche Ambiente in der mittelalterlichen Altstadt gesorgt. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst um 15 Uhr mit anschließendem Konzert des Musikvereins 1832 Laubach e. V. an der Friedrichsburg.

Zudem gibt es an beiden Tagen einen Kreativ-Basar, dieses Mal wieder im ehemaligen Supermarkt am Engelsbrunnen, der liebevoll gefertigte Weihnachtsdekorationen und stilvolles Kunsthandwerk bietet. Schmuck, Holzarbeiten, Gestricktes, Gehäkeltes, Beton- und Gips-Deko sowie weihnachtliche Gestecke und vieles mehr sind hier zu finden. Der Weihnachtsmarkt sowie der Kreativbasar finden am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr statt.

Der Nikolaus kommt am Samstag und Sonntag jeweils um 16:30 Uhr zur Bescherung für die kleinen Marktbesucher auf den Markt, wo in diesem Jahr auch wieder ein Karussell zu finden ist. Die evangelische Kirchengemeinde bastelt am Samstag mit Kindern von 15:30 – 17:30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus und liest dazu Weihnachtsgeschichten.

Am Sonntag ab 12 Uhr wird das Team vom Laubacher Kinder- und Jugendbüro auf dem Marktplatz weihnachtliche Deko mit Kindern gestalten.

In der Stadtkirche wird am Samstag wie bereits im letzten Jahr ein Openstage Konzert von 16-18 Uhr stattfinden. Anmeldung unter anja.martine@t-online.de Der Chor „Songlines“ gibt am Sonntag um 16 Uhr ein weihnachtliches Konzert in der Stadtkirche hier ist der Eintritt frei.

„Mit einem attraktiven Programm und vielfältigen kreativen sowie kulinarischen Angeboten, z.B. mit Kartoffelpuffer, Türkischen Spezialtäten, Apfelpfannkuchen, gebrannte Mandeln, Glühbier und natürlich Glühwein sowie anderen heißen Getränke-Spezialitäten wird eine Menge geboten für die sicherlich wieder zahlreichen Besucherinnen und Besucher“, so Bürgermeister Matthias Meyer, der sich auf den Weihnachtsmarkt 2024 sehr freut.

Übrigens endet der Weihnachtsmarkt natürlich nicht mit dem Ende des Programms, im Gegenteil hoffen die Veranstalter, dass sich möglichst viele Besucherinnen und Besucher länger rund um die Hütten auf Markt- und Kirchplatz aufhalten und auch in den Abendstunden Freude beim Laubacher Weihnachtsmarkt haben.

Informationen zum Laubacher Weihnachtsmarkt unter Tel. 06405 – 921 321, tourist-info@laubach-online.de oder auf der Homepage der Stadt Laubach unter www.laubach-online.de.