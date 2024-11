Weihnachtsmarkt Hannover in der Altstadt startet am Montag

Weihnachtsmarkt Hannover in der Altstadt – Viele Menschen freuen sich in jedem Jahr auf diesen Moment: Am kommenden Montag (25. November) eröffnen Oberbürgermeister Belit Onay und Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes den diesjährigen traditionellen Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt. Um 16 Uhr geben sie mit dem Einschalten der Baumbeleuchtung vor der Marktkirche das offizielle Startsignal für das 28-tägige Event. Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 22. Dezember täglich bis 21 Uhr geöffnet, ab Dienstag (26. November) jeweils ab 11 Uhr.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt steht unter dem Motto „hannoverzaubert“, dieser Slogan schmückt auch die Plakatmotive.

Rund um die Marktkirche und bis zum Platz der Weltausstellung werden an 125 weihnachtlich geschmückten Ständen aus dem Erzgebirge und Südtirol unter anderem Holzspielsachen, kunstgewerbliche Artikel, Keramik und Haushaltswaren angeboten. Glasbläser*innen, Anbieter*innen von Ausstech- und Backformen sowie Kerzenmacher*innen zeigen ihr handwerkliches Geschick. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist mit einer vielfältigen Auswahl weihnachtlicher Speisen, Getränken und Süßigkeiten gesorgt.

Insgesamt wird der Markt 188 Standeinheiten haben, aufgeteilt in die Bereiche traditioneller Markt (125 Einheiten), finnisches Dorf (4 Einheiten), Wunschbrunnenwald (2) und historischer Markt (45). Hinzu kommen Karussells und Angebote von Anlieger*innen.

„Ein ereignisreiches und turbulentes Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. In diesen global schwierigen Zeiten sehnen sich die Menschen nach Besinnlichkeit und Freude. Dank des hannoverschen Weihnachtsmarktes können die Bürger*innen an 28 Tagen genau dies in der Altstadt vorfinden und wieder das breit aufgestellte Angebot genießen. Mit einem tollen Bühnenprogramm und den täglichen Angeboten für Kinder hat der Weihnachtsmarkt, neben den kulinarischen Angeboten, sehr viel zu bieten“, freut sich Anja Ritschel, Wirtschafts- und Umweltdezernentin. „Und wie jedes Jahr können wir uns an dem wunderschönen Weihnachtsbaum vor der Marktkirche erfreuen“, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

Der Weihnachtsbaum an der Marktkirche

ist eine Fichte und wiegt 4,3 Tonnen

kommt aus dem Solling

ist 21 Meter hoch

hat insgesamt 3000 Glühlampen

Streckenlänge Lichterketten 1,5 km

Standdauer bis zu den Heiligen 3 Königen am 6.1.2025

Programm

Aufgrund der geänderten Abrechnungspraxis der GEMA (nicht mehr die direkte Fläche vor der Bühne, sondern die Gesamtfläche (11.000 m²) einer Veranstaltung gilt als Berechnungsgrundlage der Gebühren) hat sich die Stadt entschlossen, das Programm auch für 2024 umzugestalten. Die insgesamt 20 Tage mit Bühnenprogramm (Am Freitag und am Sonnabend wird die Bühne aufgrund der hohen Besucher*innenzahlen nicht genutzt) wird an zwölf Tagen mit GEMA-freier Musik und/ oder anderen Darbietungen bespielt.

An den anderen acht Tagen wird es dann GEMA-pflichtige Musik geben.

Das Programm im Einzelnen:

Highlight zur Eröffnung: Die Jet Legs

Chor der Regionsversammlung der Region Hannover am 17.12.

Chor der Ratsversammlung der Landeshauptstadt Hannover am 19.12.

Kindertage am 15.12. und 22.12 (3.und 4. Advent) ab 16 Uhr auf der Bühne

“ Bastle dein Weihnachtsgeschenk!“

Dazu ein Foto mit Fräulein Frost, lustigen Ballontieren und den Liedern von Thommi Baake lauschen. Für jedes Kind ist etwas dabei.

Die Violin Guys haben sich bereitgeklärt, mit Hilfe von Weihnachtsliedern noch ein Gema freies Programm einzustudieren und würden mit diesem am 4. und 10.12 auftreten.

Ferner gibt es kostenlose Aktionen für Kinder und Familien:

· die Märchenerzählerin (täglich 15:30 und 16:30 Uhr)

· das Kaspertheater (täglich 16:00/ 17:00/ 18:00 Uhr)

· täglich um 17:30 Uhr kommt der Weihnachtsmann

Weitere Aktionen für Kinder und Familien: die Weihnachtsbäckerei (täglich von 11 bis circa 19 Uhr). Kostenbeitrag von 3,00 € und drei Karussells für Groß und Klein

Eine halbe Stunde vor Veranstaltungsschluss ist der Nachtwächter unterwegs und „läutet“ den Feierabend ein.

Sicherheitskonzept

Um einen entspannten und vergnüglichen Besuch zu ermöglichen steht natürlich die Sicherheit der Besucher*innen im Fokus. In enger Abstimmung zwischen Landeshauptstadt Hannover und der Polizeidirektion (PD) Hannover sowie der Feuerwehr ist im Vorfeld der Veranstaltung ein Sicherheitskonzept erarbeitet worden. „Die Abstimmung zum Sicherheitskonzept ist mit der Polizei und der Feuerwehr im Vorfeld, wie die letzten Jahre auch, sehr konstruktiv und kompetent erfolgt“, stellt Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel fest. „Die Sicherheit der Besucher*innen hat wieder oberste Priorität. Polizei, Feuerwehr und die Verwaltung ziehen an einem Strang, um alle Eventualitäten abzudecken und einen unbeschwerten Weihnachtsmarktbesuch zu ermöglichen.“

In den zurückliegenden Jahren haben jeweils rund 1,8 Millionen Besucher*innen den hannoverschen Weihnachtsmarkt besucht, diese Zahl wird auch in diesem Jahr erwartet.

Nur leichte Einschränkungen gibt es durch das Gerüst um den Turm der Marktkirche. Aufgrund der frühzeitigen Gespräche mit der Marktkirche wurde dies bereits bei der Vergabe der Standplätze berücksichtigt. Der Aufbau links und rechts des Turms ist insoweit verändert und angepasst, dass auch die Rettungswege, breite Gassen und Freiflächen für die Besucher*innen ausreichend vorhanden sind.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt sowie zum Programm auf der Bühne an der Marktkirche bietet in Kürze die Seite www.hannover.de/weihnachtsmarkt.

Hinweis zum Bauernmarkt:

Während der Zeit des Weihnachtsmarktes findet der Bauernmarkt vom Hanns-Lilje–Platz auf dem Hannah-Ahrendt-Platz statt.

***

Text: Udo Möller, Hannover-Stadt