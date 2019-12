Weißwasser – Straftat angedroht: Täter festgenommen

Erstellt in

Weißwasser/O.L., Berliner Straße – 04.12.2019, 16:00 Uhr – 29.12.2019, 13:15 Uhr.

Weißwasser (SN) – Am Sonntagmittag hat eine Frau der Polizei an der Berliner Straße in Weißwasser von den kriminellen Plänen eines Mannes berichtet und dadurch zu seiner Ergreifung beigetragen.

Die Ordnungshüter des Polizeirevieres Weißwasser ermittelten, dass der 36-jährige Tatverdächtige im Besitz einer Waffe ist. Die Schutzmänner begaben sich umgehend auf die Suche nach dem Mann. Beamte des Einsatzzuges der Polizeidirektion Görlitz, speziell geschult für lebensbedrohliche Einsatzlagen, sowie Kriminalpolizisten unterstützten bei der Fahndung nach dem Täter.

Dieser konnte durch Beamte der Mobilen Einsatz- und Fahndungsgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen in einer Wohnung festgenommen werden. Die Durchsuchung der Wohnung führte nicht zum Auffinden einer Waffe.

Der Tatverdächtige verbüßte zurückliegend bereits eine mehrjährige Haftstrafe. Zuletzt gab es bei ihm im Dezember zwei Polizeieinsätze, bei welchem es zu Straftaten kam. Mit diesem Hintergrund verblieb der Tatverdächtige bis zum Montag im Polizeigewahrsam. Eine Prüfung über die Fortdauer der Freiheitsentziehung, beziehungsweise der Frage, ob der Tatverdächtige wieder die Haft antreten muss, steht noch aus.

Die näheren Hintergründe der Androhung ermittelt nun die Kriminalpolizei. (ks)

***

Polizei Görlitz