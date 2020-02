Wendlingen am Neckar – Handfeste Auseinandersetzung am Bahnhof

Wendlingen am Neckar (BW) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Freitagabend gegen 21.00 Uhr am Bahnhof Wendlingen gekommen. Ein 21-Jähriger traf am Bahnhof auf drei, ihm flüchtige Bekannte, ging auf die Personen los und versuchte sie zu schlagen.

Hierbei entwendete er eine Halskette sowie eine Geldbörse. Als sich die Geschädigten in ein Taxi flüchteten, um mit diesem die Örtlichkeit zu verlassen, wollte der 21-Jährige auch auf den Taxifahrer losgehen, was aber durch einen anderen Taxifahrer verhindert wurde.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden bei dem 21-Jährigen auch Betäubungsmittel aufgefunden.

Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Polizeipräsidium Reutlingen