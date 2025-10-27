Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Tanz dich glücklich: Discofox-Anfängerkurs beim TGC Redoute im Januar!

Tanz dich glücklich: Discofox-Anfängerkurs beim TGC Redoute im Januar! – Der TGC Redoute lädt ab Januar 2026 alle Discofox-Begeisterten und solche, die es werden wollen, zu seinem neuen Anfängerkurs ein. Der Kurs richtet sich an Paare, die die Grundlagen des Discofox lernen möchten – vom ersten Grundschritt über die richtige Führung bis hin zu den wichtigsten Basic-Figuren.

Die erfahrenen Übungsleiter Ilse und Jürgen Salzmann zeigen den Paaren, wie viel Freude und Eleganz im Discofox steckt, einem der beliebtesten Tänze überhaupt. Die beiden legen großen Wert darauf, dass sich alle Teilnehmenden wohlfühlen, Spaß haben und Fortschritte machen.

Der Discofox-Anfänger-Kurs startet am 4. Januar 2026 und findet bis zum 29. März immer sonntags von 16 bis 17 Uhr in der Trainingshalle des TGC Redoute, Am Metternicher Bahnhof 24, 56072 Koblenz, statt.

Wer mittanzen möchte, kann sich ab sofort bei Ilse Salzmann unter der Telefonnummer 0151-14305261 anmelden.

***
Text: TGC Redoute Koblenz und Neuwied e.V.

