Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Michael Espendiller (AfD): Wahl von Klara Geywitz ist Angriff auf Unabhängigkeit der Finanzkontrolle

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, Politik

 

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Michael Espendiller (AfD): Wahl von Klara Geywitz ist Angriff auf Unabhängigkeit der Finanzkontrolle – Der Deutsche Bundestag hat heute Klara Geywitz zur Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofs (BRH) gewählt. Geywitz war bis vor kurzem noch Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Kabinett Scholz und verfügt nicht über die Befähigung zum Richteramt, weshalb die Personalie für öffentliche Kritik sorgte. Hierzu erklärt der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Michael Espendiller:

„Der Bundesrechnungshof ist das zentrale Kontrollorgan unserer Demokratie. Als Haushälter wären wir ohne seine unabhängige Arbeit quasi blind – denn nur der BRH darf direkt in die Akten der Ministerien schauen. Somit wird durch die Arbeit des BRH eine detaillierte parlamentarische Kontrolle der Regierungsarbeit überhaupt erst möglich. Deshalb muss die Unabhängigkeit des BRH unter allen Umständen gewahrt werden. Wer als Ministerin eben noch Ressortverantwortung trug und nun die Prüfung eben dieser Mittelverwendung mitüberwachen soll, verkörpert das Zusammenfallen von Kontrolleur und Kontrolliertem. Das darf in einem funktionierenden Rechtsstaat nicht vorkommen.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Darüber hinaus fügt sich die Wahl von Klara Geywitz ein in eine Reihe von Angriffen auf den BRH, die nicht nur von politischen Gegnern der Schuldenbremse, sondern auch aus dem Bundesfinanzministerium kamen: Zuerst gab es unberechtigte, inhaltliche Kritik am BRH, dann pauschale Stellenkürzungen – und nun wird der Bundesrechnungshof mit der Berufung einer ehemaligen Ministerin direkt an die Kette gelegt. Es ist klar erkennbar, dass Lars Klingbeil den BRH so zur Außenstelle des Bundesfinanzministeriums machen will.

Die Mechanismen der Selbstregulierung haben hier klar versagt. Deshalb haben wir in dieser Woche unseren Entwurf eines BRH-Unabhängigkeitsgesetzes vorgelegt (BT-Drs. 21/4454), der bei der Berufung in Führungspositionen des Bundesrechnungshofes Karenzzeiten von fünf Jahren für ehemalige Regierungsmitglieder und zwei Jahren für ehemalige Abgeordnete vorsieht. Auf diese Weise wäre sichergestellt, dass nicht nur die Unabhängigkeit, sondern auch die Integrität des Bundesrechnungshofes gewahrt würde.“

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Fehlender Wohnraum nach Frauenhausaufenthalt verschärft Platzmangel in Frauenhäusern

Der aufgeweichte Sicherheitsabstand: im Netz verstrickt - Wisst ihr, wem ihr eine Bühne schenkt?

Der Equal Pay Day – Schwerin setzt sich für einen gleichen Verdienst von Frauen und Männern ein

WDR Funkhausorchester: Irish Music

Alexander Schweitzer (SPD): „Hebammenbonus soll Berufsstart und Wiedereinstieg stärken“

Gemeinsame Initiative gegen häusliche Gewalt: Aufbau einer Täterberatungsstelle geplant

2 Jahre MethoThek: Stadtbibliothek Hannover lädt zum Netzwerktreffen ein

DÜRR: Leistungsbereitschaft willkommen heißen

Erhöhung der Mehrwertsteuer: Sozialverband VdK warnt vor Mehrwertsteuererhöhung: Politische Ideenlosigkeit

Vitamin D für Sportler – Leistung, Regeneration & Muskelfunktion

DJ GerreG veröffentlicht Trauerlied „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“

Neuartige Stammzelltherapie: Heilung von Diabetes?

Alice Weidel: Insolvenzwelle zerstört Mittelstand – „Blankes Entsetzen“ über Merz‘ Wirtschaftspolitik

Faasenachtsdienstag im Saarbrücker Zoo

Sozialverband VdK: Zeit für ein Machtwort, Herr Merz: VdK fordert Kürzungsvorschlags-Moratorium

Radikale Stille

Schlagworte: #05.03.2026 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #Bundesrechnungshof #Klara Geywitz #Michael Espendiller #Nachrichten #News #Politik #Richteramt #Wahl von Geywitz ist Angriff auf Unabhängigkeit der Finanzkontrolle #Wahl von Klara Geywitz ist Angriff auf Unabhängigkeit der Finanzkontrolle

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com