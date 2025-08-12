Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Comeback Jürgen Drews 2025 offiziell bestätigt: Der König von Mallorca kommt zurück!

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Hamburg, Kunst und Kultur, Medien-News, Musik-News, Stars und Sternchen, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Zur Person

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Musik-News-Neuvorstellungen-Schlager-Pop-Rock-Discofox-Music

Comeback Jürgen Drews 2025 offiziell bestätigt: Der König von Mallorca kommt zurück!

Der Abschied 2022 – ein Ende mit Ansage

Im Oktober 2022 kündigte Jürgen Drews, der als „König von Mallorca“ zur Schlager-Ikone wurde, offiziell das Ende seiner aktiven Bühnenkarriere an. Grund war seine Erkrankung an Polyneuropathie, einer Nervenerkrankung, die ihm vor allem längere Auftritte erschwerte.
Sein letzter großer Live-Auftritt fand im Rahmen der TV-Gala „Der große Schlagerabschied“ statt, die Anfang 2023 ausgestrahlt wurde. Zuvor verabschiedete er sich mit einem finalen Konzert beim Musikherbst am Wilden Kaiser in Tirol.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Leben im Ruhestand – aber nie ganz weg

Nach seinem Rückzug zog sich Drews ins Privatleben zurück, genoss die Zeit mit Ehefrau Ramona und Tochter Joelina Drews und konzentrierte sich auf seine Gesundheit. Doch ganz verschwand er nie aus dem Rampenlicht:

  • Sommer 2024: Überraschungsauftritt beim SchlagerHammer in Oranienburg – gemeinsam mit Joelina sang er „Ein Bett im Kornfeld“.

  • April 2024: Spontaner Bühnenmoment im Hofbräuhaus von Las Vegas, ebenfalls mit seiner Tochter – ein Auftritt, der Fans weltweit begeisterte.

  • Dezember 2024: Teilnahme an einer Benefizgala in Finsterwalde, erneut im Duett mit Joelina.

Diese Momente zeigten: Die Bühne hat Jürgen Drews nie wirklich losgelassen.

Wie kommt er zurück – und was sind seine Pläne?

Jetzt ist klar: 2025 wird Jürgen Drews wieder offiziell auftreten – nicht dauerhaft, aber gezielt bei besonderen Events.

DJ Nothilfe in Norddeutschland für DJs und Veranstalter

Bereits bestätigt sind:

  • „Giovanni Zarrella Show – Special für Howard Carpendale“: Aufzeichnung am 19. August 2025 in Dortmund, mit weiteren Gästen wie Beatrice Egli, Kerstin Ott und Ben Zucker.

  • „HeidiFest“ – Pre-Wiesn-Party mit Heidi Klum: Am 18. September 2025 im Münchner Hofbräuhaus, zusammen mit Schlagergrößen wie Michelle, Thomas Anders und Roberto Blanco.

Darüber hinaus deutete Drews an, dass unveröffentlichte Songs aus seiner Karriere gesichtet und eventuell veröffentlicht werden könnten. In der ARD-Sendung „Brisant“ sagte er:

„Ich bin und bleibe immer ein Musiker … ich kann mich jetzt entspannt zurücklehnen und einfach alles auf mich zukommen lassen.“

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Fazit zum Comeback Jürgen Drews 2025

Das Comeback von Jürgen Drews ist kein vollständiger Neustart, sondern eine bewusste, dosierte Rückkehr. Mit ausgesuchten Auftritten 2025 und der Aussicht auf neue Musik macht er klar: Der König von Mallorca hat noch nicht endgültig abgedankt – und wenn er auf die Bühne tritt, wird es ein sehr besonderer Moment für seine Fans werden. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Forsa-Umfrage: AfD erreicht Rekordwert bei der aktuellen Sonntagsfrage - Schwarz-Rot verliert historischen Boden

Der Mitternachtsbus in Hamburg verteilt Trinkwasser an obdachlose Menschen

Frauenhaus und BISS im Landkreis Rotenburg (Wümme) unterstützen und beraten Frauen in Not

145 Jahre Rhein in Flammen - Sankt Goar feiert das große Jubiläum im Herzen des Loreleytals

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Juli 2025: Geschäftsklima bei Selbstständigen im Juli wieder negativer - Auftragsmangel bleibt größtes Hindernis

René Springer (AfD): Bundesagentur für Arbeit lädt mit Arabisch-Flyer zum Sozialtourismus ein

Sozialverband VdK Verena Bentele: „Wer über die Rente bestimmt, muss auch einzahlen“

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) - Neue Folgen mit Joko & Klaas ab 20. September auf ProSieben

DIE CHER SHOW - Das Offizielle Musical von und über Cher - Believe the hype - diese Musical-Stars sind CHER!

Rathausplatz-Lounge in Flörsheim am Main startet

„Mach es sichtbar“: Ausstellung thematisiert sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Die Heilkraft von Pflanzen: Wie natürliche Öle unser Wohlbefinden unterstützen

Repair Café Eltville am Rhein im Mehrgenerationenhaus: Gemeinsam reparieren statt wegwerfen

Rückforderungen Corona-Hilfen: Unternehmen fühlen sich betrogen - Ist das noch fair?

Ringparkfest 2025 Würzburg - Musik und Spaß für die ganze Familie

Bundesrat hisst Regenbogenflagge

Schlagworte: #12.08.2025 #Aktuell #Beatrice Egli #Ben Zucker #Bühnen-Comeback #Comeback Jürgen Drews #Comeback Jürgen Drews 2025 #Der König von Mallorca kommt zurück #Giovanni Zarrella #Giovanni Zarrella Show #Heidi Klum #HeidiFest #hk #Joelina Drews #Jürgen Drews #Kerstin Ott #König von Mallorca #Michelle #Musik #Musiknews #Nachrichten #Nervenerkrankung #News #Polyneuropathie #Promis #Roberto Blanco #Schlager #Schlager-Ikone #Schlager-Legende #SchlagerHammer #Thomas Anders #Unterhaltung

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com