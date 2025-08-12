Comeback Jürgen Drews 2025 offiziell bestätigt: Der König von Mallorca kommt zurück!
Der Abschied 2022 – ein Ende mit Ansage
Im Oktober 2022 kündigte Jürgen Drews, der als „König von Mallorca“ zur Schlager-Ikone wurde, offiziell das Ende seiner aktiven Bühnenkarriere an. Grund war seine Erkrankung an Polyneuropathie, einer Nervenerkrankung, die ihm vor allem längere Auftritte erschwerte.
Sein letzter großer Live-Auftritt fand im Rahmen der TV-Gala „Der große Schlagerabschied“ statt, die Anfang 2023 ausgestrahlt wurde. Zuvor verabschiedete er sich mit einem finalen Konzert beim Musikherbst am Wilden Kaiser in Tirol.
Leben im Ruhestand – aber nie ganz weg
Nach seinem Rückzug zog sich Drews ins Privatleben zurück, genoss die Zeit mit Ehefrau Ramona und Tochter Joelina Drews und konzentrierte sich auf seine Gesundheit. Doch ganz verschwand er nie aus dem Rampenlicht:
-
Sommer 2024: Überraschungsauftritt beim SchlagerHammer in Oranienburg – gemeinsam mit Joelina sang er „Ein Bett im Kornfeld“.
-
April 2024: Spontaner Bühnenmoment im Hofbräuhaus von Las Vegas, ebenfalls mit seiner Tochter – ein Auftritt, der Fans weltweit begeisterte.
-
Dezember 2024: Teilnahme an einer Benefizgala in Finsterwalde, erneut im Duett mit Joelina.
Diese Momente zeigten: Die Bühne hat Jürgen Drews nie wirklich losgelassen.
Wie kommt er zurück – und was sind seine Pläne?
Jetzt ist klar: 2025 wird Jürgen Drews wieder offiziell auftreten – nicht dauerhaft, aber gezielt bei besonderen Events.
Bereits bestätigt sind:
-
„Giovanni Zarrella Show – Special für Howard Carpendale“: Aufzeichnung am 19. August 2025 in Dortmund, mit weiteren Gästen wie Beatrice Egli, Kerstin Ott und Ben Zucker.
-
„HeidiFest“ – Pre-Wiesn-Party mit Heidi Klum: Am 18. September 2025 im Münchner Hofbräuhaus, zusammen mit Schlagergrößen wie Michelle, Thomas Anders und Roberto Blanco.
Darüber hinaus deutete Drews an, dass unveröffentlichte Songs aus seiner Karriere gesichtet und eventuell veröffentlicht werden könnten. In der ARD-Sendung „Brisant“ sagte er:
„Ich bin und bleibe immer ein Musiker … ich kann mich jetzt entspannt zurücklehnen und einfach alles auf mich zukommen lassen.“
Fazit zum Comeback Jürgen Drews 2025
Das Comeback von Jürgen Drews ist kein vollständiger Neustart, sondern eine bewusste, dosierte Rückkehr. Mit ausgesuchten Auftritten 2025 und der Aussicht auf neue Musik macht er klar: Der König von Mallorca hat noch nicht endgültig abgedankt – und wenn er auf die Bühne tritt, wird es ein sehr besonderer Moment für seine Fans werden. (hk)