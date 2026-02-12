DJ GerreG veröffentlicht Trauerlied „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“

Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

DJ GerreG veröffentlicht TrauerliedWir seh’n uns wieder, Irgendwann“ – Emotionale Pop-Ballade als musikalischer Trost – Mit der neuen Single „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“ präsentiert DJ GerreG eine sehr persönliche Pop-Ballade über Abschied, Erinnerung und die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Das Musikvideo wurde bereits vorab auf YouTube veröffentlicht. Die offizielle Veröffentlichung auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music und YouTube Music erfolgt am 20. Februar 2026.

Ein Trauerlied mit persönlichem Hintergrund

Der Song entstand als Hommage an einen engen Wegbegleiter des Künstlers, der im Januar 2024 im Alter von 56 Jahren verstarb. In dem Titel verarbeitet DJ GerreG die Erfahrung von Verlust, ohne dabei in reine Schwere zu verfallen. Stattdessen verbindet die Ballade Schmerz und Hoffnung auf eine Weise, die vielen Menschen aus eigenen Abschiedssituationen vertraut sein dürfte.

Zwischen Trauer und Zuversicht

Musikalisch setzt „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“ auf sanfte Klavierklänge, warme Streicher und eine behutsam aufgebaute Dynamik. Die Produktion bleibt bewusst zurückhaltend und stellt den Text in den Mittelpunkt. Inhaltlich geht es um die bleibende Verbundenheit zu einem geliebten Menschen – und um die Überzeugung, dass echte Nähe nicht mit dem Tod endet.

Gerade in einer Zeit, in der persönliche Verlusterfahrungen viele Menschen prägen, trifft der Song einen sensiblen Nerv. Er verzichtet auf Pathos und große Gesten und setzt stattdessen auf ruhige, ehrliche Worte.

Wir seh’n uns wieder, Irgendwann: Geeignet für Gedenkmomente und Trauerfeiern

Aufgrund seiner würdevollen und unaufdringlichen Atmosphäre eignet sich der Titel auch als musikalischer Begleiter bei Trauerfeiern oder freien Abschiedszeremonien. Besonders die zentrale Botschaft des Wiedersehens kann für Hinterbliebene ein tröstender Gedanke sein.

Mit diesem Werk zeigt DJ GerreG eine nachdenkliche Seite seiner künstlerischen Arbeit, die über seine Tätigkeit als Hochzeits- und Event-DJ hinausgeht.

Die Single „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“ erscheint offiziell am 20. Februar 2026. Das Musikvideo ist bereits auf dem YouTube-Kanal des Künstlers abrufbar.

Über DJ GerreG:
DJ GerreG ist Musiker, Produzent sowie Hochzeits- und Event-DJ aus Norddeutschland. Neben energiegeladenen Party- und Tanzproduktionen veröffentlicht er auch emotionale Songs mit persönlichem Hintergrund und Tiefgang. Mit „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“ widmet er sich dem sensiblen Thema Abschied und Verlust eines geliebten Menschen. Seine Musik soll nicht nur unterhalten, sondern berühren, Trost spenden und zeigen, dass Hoffnung und Verbundenheit auch über den Tod hinaus weiterwirken können. (hk)

Bild & Text: DJ GerreG – www.djgerreg.de

