Winterglanz am Karlsplatz Verkehrshinweis Stadt Eisenach: Platz wird am 22. Oktober gesperrt

Winterglanz am Karlsplatz Verkehrshinweis Stadt Eisenach: Karlsplatz wird am 22. Oktober gesperrt – In diesem Jahr wird erstmals das Format „Winterglanz am Karlsplatz“ angeboten. Festliche Beleuchtung sowie ein Getränkestand stimmen auf die gemütliche Jahreszeit ein. In dieser Woche werden bereits die baulichen Voraussetzungen geschaffen. Daher ist das Areal an diesem Donnerstag, 22. Oktober 2026, gesperrt. Konkret ist mit folgenden Einschränkungen zu rechnen:
✔ Zwischen 8 und 16 Uhr ist der Karlsplatz voll gesperrt.
✔ Die Einfahrt auf den Karlsplatz aus der Bahnhofstraße kommend (durch das Nikolaitor) ist möglich. Allerdings kann nach dem historischen Stadttor nur nach rechts in die Nicolaistraße abgebogen werden. Eine Weiterfahrt auf den Karlsplatz selbst ist nicht erlaubt.
✔ Die Bushaltestelle am Ärztedenkmal steht folglich weiterhin zur Verfügung.
✔ Aus der Alexanderstraße kommend werden Fahrzeuge auf Höhe der Nikolaikirche nach links in die Nicolaistraße (in Richtung Uferstraße) geführt. Ein Abbiegen nach rechts auf den Karlsplatz ist nicht möglich.
✔ Auf südlicher Seite bleibt eine Fahrspur frei. Diese ist für diejenigen Fahrzeuge gedacht, die womöglich am frühen Morgen auf dem Platz geparkt haben, beispielsweise um den Bäcker, die Apotheke oder einen Arzt zu erreichen. So bleibt die Ausfahrt vom Platz jederzeit gewährleistet.
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Text: Stadtverwaltung Eisenach