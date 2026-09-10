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Tag der CDU Hamburg: Zuhören, austauschen, Vertrauen schaffen

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Tag der CDU Hamburg: Zuhören, austauschen, Vertrauen schaffen – Die zurückliegende Woche markiert eine Zäsur für unser Land. Seit Sonntag steht fest, dass eine vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung für sich entschieden hat. Dieses Ergebnis ist ein Schock, der sich zwar im Wahlkampf abgezeichnet hat, nun aber mit besonderer Wucht nachhallt. Welche konkreten Folgen sich daraus ergeben, ist heute noch nicht vollständig absehbar.

Gerade deshalb ist eines entscheidend: Mut. Mut, jetzt erst recht gemeinsam und kraftvoll an der Zukunft unseres Landes und unserer Stadt Hamburg zu arbeiten. Nur so können wir neue Chancen ergreifen und verlässliche Perspektiven schaffen. Unsere Demokratie hat sich bewährt und sie ist stark genug, diese schwierige Situation zu überwinden. Was es nun braucht, ist eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Beweggründen derjenigen, die ihre Stimme der AfD gegeben haben. Wir dürfen uns mit diesem Resultat nicht abfinden, aber wir kommen auch nicht weiter, wenn wir mit Schaum vorm Mund reagieren.

Nur im Gespräch lassen sich Sorgen verstehen, Ängste ernst nehmen und Antworten auf die aktuellen Herausforderungen entwickeln. So entsteht neues Vertrauen, das den Extremisten den Nährboden entzieht. Gelingt uns das nicht, droht eine weitere Spaltung der Gesellschaft, die radikalen Kräften an beiden Rändern des politischen Spektrums in die Karten spielt. Das zeigt uns die Geschichte. Gerade deshalb ist es ein starkes Zeichen, dass am Tag der CDU in ganz Hamburg zahlreiche Ortsverbände mit Infoständen präsent sein werden, für einen offenen Austausch mit den Hamburgerinnen und Hamburgern.

Demokratie lebt davon, dass wir miteinander reden und genau das wollen wir an diesem Wochenende sichtbar und erlebbar machen.

Infostände am Tag der CDU
Hier sind unsere Ortsverbände an diesem Wochenende in ganz Hamburg auf den Straßen unterwegs. Schauen Sie gerne vorbei, kommen Sie mit uns ins Gespräch und informieren Sie sich direkt vor Ort!

KV Altona

OV Nienstedten: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Nienstedtener Straße/Ruperti Straße (vor Haspa)

OV Altona: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Große Bergstraße 164 (vor IKEA)

OV Blankenese: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Bahnhofsstraße 29 (Martiniblock)

OV Flottbek-Othmarschen: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Flottbeker Markt (Fernando-Lorenzen-Platz, vor Denkmal)

OV Lurup-Osdorfer Born: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Grandkuhlenweg 11 (vor Globus)

OV Ottensen-Bahrenfeld: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Ottenser Hauptstraße 27 (vor Telekom)

OV Osdorf-Sülldorf-Iserbrook: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Julius-Brecht-Straße 5a

OV Osdorf-Sülldorf-Iserbrook II: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Sülldorfer Landstraße 1

OV Rissen: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Wedeler Landstraße 36

KV Eimsbüttel

OV Eimsbüttel-Hoheluft-West: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Grundstraße 6

OV Harvestehude-Rotherbaum: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Hochallee 127

OV Lokstedt-Niendorf-Schnelsen: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Frohmestraße 13

OV Lokstedt-Niendorf-Schnelsen II: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Tibarg 21

OV Lokstedt-Niendorf-Schnelsen III: 12.09.2026, 13.00-16.00 Uhr, Grelckstraße 2

OV Stellingen-Eidelstedt: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Elbgaustraße 1

KV Harburg

OV Harburg-Mitte: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Sand/Hölertwiete

OV Harburg-Süd: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Fußgängerzone des Einkaufszentrums Marmstorf

OV Süderelbe: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Marktpassage vor Kaufland (Neugraben)

KV Mitte

OV Billstedt & Horn: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Möllner Landstraße 3 (Eingang Billstedt Center/Ecke McDonalds)

OV Finkenwerder: 12.09.2026, 09.00-12.30 Uhr, Köhlfleet-Hauptdeich 7 (EDEKA)

OV Hamm: 11.09.2026, 15.00-17.30 Uhr, Wochenmarkt/Bei der Vogelstange auf der Seite zum Hammer Hof

OV Innenstadt: 12.09.2026, 10.00-15.00 Uhr, Großneumarkt ggü. EDEKA

OV Innenstadt II: 12.09.2026, 10.00-15.00 Uhr, Überseeboulevard ggü. EDEKA

OV St. Georg-Rothenburgsort-Borgfelde: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Lange Reihe 110 (vor EDEKA)

KV Nord

OV Alsterdorf: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Alsterdorfer Straße 255

OV Groß Borstel: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Borsteler Chaussee 119

OV Eppendorf: 12.09.2026, 11.00-13.30 Uhr, Eppendorfer Weg 260

OV Fuhlsbüttel-Ohlsdorf-Klein Borstel: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Tornberg 37a

OV Langenhorn: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Langenhorner Markt 5a

OV Uhlenhorst-Hohenfelde: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Mundsburger Damm 67

KV Wandsbek

OV Alstertal: 11.09.2026, 09.30-11.30 Uhr, Norbert-Schmid-Platz (Hummelsbüttel)

OV Bramfeld-Steilshoop: 10.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Bramfelder Marktplatz

OV Farmsen-Berne: 11.09.2026, 16.00-17.30 Uhr, U-Bahnhof Berne

OV Rahlstedt: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Schwerinerstraße

OV Volksdorf-Walddörfer: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Fußgängerzone Weiße Rose

OV Wandsbek: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Übergang Quarree Wandsbek zum Wandsbeker Wochenmarkt

OV Jenfeld: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, JEN-Einkaufszentrum vor der Apotheke

OV Oberalster: 10.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Duvenstedter Markt

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Text: CDU Hamburg

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