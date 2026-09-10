Tag der CDU Hamburg: Zuhören, austauschen, Vertrauen schaffen – Die zurückliegende Woche markiert eine Zäsur für unser Land. Seit Sonntag steht fest, dass eine vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung für sich entschieden hat. Dieses Ergebnis ist ein Schock, der sich zwar im Wahlkampf abgezeichnet hat, nun aber mit besonderer Wucht nachhallt. Welche konkreten Folgen sich daraus ergeben, ist heute noch nicht vollständig absehbar.
Gerade deshalb ist eines entscheidend: Mut. Mut, jetzt erst recht gemeinsam und kraftvoll an der Zukunft unseres Landes und unserer Stadt Hamburg zu arbeiten. Nur so können wir neue Chancen ergreifen und verlässliche Perspektiven schaffen. Unsere Demokratie hat sich bewährt und sie ist stark genug, diese schwierige Situation zu überwinden. Was es nun braucht, ist eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Beweggründen derjenigen, die ihre Stimme der AfD gegeben haben. Wir dürfen uns mit diesem Resultat nicht abfinden, aber wir kommen auch nicht weiter, wenn wir mit Schaum vorm Mund reagieren.
Nur im Gespräch lassen sich Sorgen verstehen, Ängste ernst nehmen und Antworten auf die aktuellen Herausforderungen entwickeln. So entsteht neues Vertrauen, das den Extremisten den Nährboden entzieht. Gelingt uns das nicht, droht eine weitere Spaltung der Gesellschaft, die radikalen Kräften an beiden Rändern des politischen Spektrums in die Karten spielt. Das zeigt uns die Geschichte. Gerade deshalb ist es ein starkes Zeichen, dass am Tag der CDU in ganz Hamburg zahlreiche Ortsverbände mit Infoständen präsent sein werden, für einen offenen Austausch mit den Hamburgerinnen und Hamburgern.
Demokratie lebt davon, dass wir miteinander reden und genau das wollen wir an diesem Wochenende sichtbar und erlebbar machen.
|Infostände am Tag der CDU
|
Hier sind unsere Ortsverbände an diesem Wochenende in ganz Hamburg auf den Straßen unterwegs. Schauen Sie gerne vorbei, kommen Sie mit uns ins Gespräch und informieren Sie sich direkt vor Ort!
KV Altona
OV Nienstedten: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Nienstedtener Straße/Ruperti Straße (vor Haspa)
OV Altona: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Große Bergstraße 164 (vor IKEA)
OV Blankenese: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Bahnhofsstraße 29 (Martiniblock)
OV Flottbek-Othmarschen: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Flottbeker Markt (Fernando-Lorenzen-Platz, vor Denkmal)
OV Lurup-Osdorfer Born: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Grandkuhlenweg 11 (vor Globus)
OV Ottensen-Bahrenfeld: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Ottenser Hauptstraße 27 (vor Telekom)
OV Osdorf-Sülldorf-Iserbrook: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Julius-Brecht-Straße 5a
OV Osdorf-Sülldorf-Iserbrook II: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Sülldorfer Landstraße 1
OV Rissen: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Wedeler Landstraße 36
KV Eimsbüttel
OV Eimsbüttel-Hoheluft-West: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Grundstraße 6
OV Harvestehude-Rotherbaum: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Hochallee 127
OV Lokstedt-Niendorf-Schnelsen: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Frohmestraße 13
OV Lokstedt-Niendorf-Schnelsen II: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Tibarg 21
OV Lokstedt-Niendorf-Schnelsen III: 12.09.2026, 13.00-16.00 Uhr, Grelckstraße 2
OV Stellingen-Eidelstedt: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Elbgaustraße 1
KV Harburg
OV Harburg-Mitte: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Sand/Hölertwiete
OV Harburg-Süd: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Fußgängerzone des Einkaufszentrums Marmstorf
OV Süderelbe: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Marktpassage vor Kaufland (Neugraben)
KV Mitte
OV Billstedt & Horn: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Möllner Landstraße 3 (Eingang Billstedt Center/Ecke McDonalds)
OV Finkenwerder: 12.09.2026, 09.00-12.30 Uhr, Köhlfleet-Hauptdeich 7 (EDEKA)
OV Hamm: 11.09.2026, 15.00-17.30 Uhr, Wochenmarkt/Bei der Vogelstange auf der Seite zum Hammer Hof
OV Innenstadt: 12.09.2026, 10.00-15.00 Uhr, Großneumarkt ggü. EDEKA
OV Innenstadt II: 12.09.2026, 10.00-15.00 Uhr, Überseeboulevard ggü. EDEKA
OV St. Georg-Rothenburgsort-Borgfelde: 12.09.2026, 10.00-13.00 Uhr, Lange Reihe 110 (vor EDEKA)
KV Nord
OV Alsterdorf: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Alsterdorfer Straße 255
OV Groß Borstel: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Borsteler Chaussee 119
OV Eppendorf: 12.09.2026, 11.00-13.30 Uhr, Eppendorfer Weg 260
OV Fuhlsbüttel-Ohlsdorf-Klein Borstel: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Tornberg 37a
OV Langenhorn: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Langenhorner Markt 5a
OV Uhlenhorst-Hohenfelde: 12.09.2026, 11.00-13.00 Uhr, Mundsburger Damm 67
KV Wandsbek
OV Alstertal: 11.09.2026, 09.30-11.30 Uhr, Norbert-Schmid-Platz (Hummelsbüttel)
OV Bramfeld-Steilshoop: 10.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Bramfelder Marktplatz
OV Farmsen-Berne: 11.09.2026, 16.00-17.30 Uhr, U-Bahnhof Berne
OV Rahlstedt: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Schwerinerstraße
OV Volksdorf-Walddörfer: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Fußgängerzone Weiße Rose
OV Wandsbek: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Übergang Quarree Wandsbek zum Wandsbeker Wochenmarkt
OV Jenfeld: 12.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, JEN-Einkaufszentrum vor der Apotheke
OV Oberalster: 10.09.2026, 10.00-12.00 Uhr, Duvenstedter Markt
***
Text: CDU Hamburg