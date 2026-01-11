Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Witterungsbedingter Schulausfall Hannover in der Region und Landeshauptstadt am morgigen Montag

Witterungsbedingter Schulausfall Hannover in der Region und Landeshauptstadt Hannover am morgigen Montag – Witterungsbedingt fällt der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in der gesamten Region Hannover einschließlich der Landeshauptstadt Hannover am Montag, den 12.Januar, aus. Das betrifft alle Klassenstufen von der ersten Klasse bis zum 13. Jahrgang. Schulen entscheiden eigenständig über Distanzunterricht.

Für Schüler*innen, die trotz des Unterrichtsausfalls zur Schule kommen ist im Stadtgebiet Hannover eine Betreuung gesichert.

Hintergrund des Ausfalls: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die Nacht zu Montag schweren Schneefall, der in Regen übergeht und dadurch zu Glatteis führen kann.

