Unwetterwarnung Saarland: Extremes Glatteis – Vorsicht im Straßenverkehr (Update)

Unwetterwarnung Saarland: Extremes Glatteis – Vorsicht im Straßenverkehr – Die Landeshauptstadt Saarbrücken weist aufgrund einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf ein erhöhtes Risiko für extremes Glatteis hin.
In der Nacht und in den Morgenstunden ist mit sehr glatten Straßen und Wegen zu rechnen. Im Berufsverkehr kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.
Winterdienst im Einsatz
Der Winterdienst, insbesondere der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE), das Straßenbauamt und das Grünamt, ist in der Nacht und in den frühen Morgenstunden im Einsatz und wird seine Maßnahmen lageabhängig und priorisiert umsetzen. Es wurde bereits präventiv gestreut.
Appell an die Bevölkerung
Die Landeshauptstadt bittet Bürgerinnen und Bürger, unnötige Fahrten zu vermeiden, Wege wenn möglich zu verschieben und im Straßenverkehr besonders vorsichtig zu sein. Es ist mit rutschigen Abschnitten insbesondere auf Brücken, Steigungen, Nebenstraßen sowie Gehwegen und Treppen zu rechnen. Rettungswege sind freizuhalten, das Parken in Engstellen ist zu vermeiden.
Die meisten Straßen und Gehwege in Saarbrücken unterliegen nicht der Winterdienstpflicht des ZKE. Deshalb sind Bürgerinnen und Bürger selbst dafür verantwortlich, die Abschnitte vor ihren Grundstücken zu reinigen, um Unfälle und Stürze zu vermeiden und die Sicherheit im Wohnumfeld zu erhöhen – soweit dies witterungsbedingt möglich und sinnvoll ist.
Informiert bleiben
Aktuelle Warnhinweise sollten über den DWD sowie über die Medien verfolgt werden. Zudem informiert die Landeshauptstadt über ihre offiziellen Kanäle. Grundsätzlich wird die Nutzung der NINA-Warn-App mit aktivierten Benachrichtigungen empfohlen.
12.01.2026 – Update Glatteis (7 Uhr): Stadt ist vorbereitet – Aktuell kein erhöhtes Einsatzaufkommen
Die Landeshauptstadt informiert vor dem Hintergrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit erhöhtem Glatteis-Risiko über das aktuelle Lagebild in Saarbrücken.
Verwaltungsstab eingerichtet, Feuerwehr vorbereitet, Winterdienst im Einsatz
Die Stadt hat einen Verwaltungsstab eingerichtet, um mit einer ämterübergreifenden Einsatzplanung die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Saarbrücken zu gewährleisten.
Die Feuerwehr Saarbrücken ist verstärkt im Einsatz in den Gerätehäusern, um auf Einsatzlagen vorbereitet zu sein. In der Nacht war kein erhöhtes Einsatzaufkommen zu verzeichnen.
Der Winterdienst ist seit 2 Uhr in der Nacht verstärkt im Stadtgebiet unterwegs.
Kitas geöffnet, ÖPNV läuft
Die Stadt weist darauf hin, dass die städtischen Kitas bleiben geöffnet. Der ÖPNV im Stadtgebiet läuft reibungslos.
Für den heutigen Morgen vereinbarte Termine, beispielsweise in den Bürgerämtern, wurden verschoben. Dennoch ist in den Publikumsämtern ein Notbetrieb gewährleistet, so dass die Stadtverwaltung auch vor Ort ansprechbar ist.
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken