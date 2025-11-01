Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

ZDF beendet SD-Übertragung: Ab 18. November nur noch in HD

ZDF beendet SD-Übertragung: Ab 18. November nur noch in HDHamburg, Mainz – Nach rund 15 Jahren paralleler Ausstrahlung in Standard- und High-Definition-Qualität stellt das ZDF die SD-Verbreitung endgültig ein. Ab dem 18. November 2025 sind die Sender ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA ausschließlich in gestochen scharfem HD zu empfangen – sowohl über Satellit als auch in den großen Kabelnetzen.

Bereits seit dem 7. Oktober weisen Laufbänder auf den SD-Kanälen auf die bevorstehende Abschaltung hin. Laut ZDF sind fast alle Haushalte auf den Umstieg vorbereitet, dennoch könnten bis zu eine Million ältere Empfangsgeräte betroffen sein, die noch nicht HD-tauglich sind.

ZDF beendet SD-Übertragung

Mit dem Schritt folgt das ZDF dem Trend vieler Sender, die auf moderne Übertragungstechnologien setzen, um Bildqualität und Bandbreite zu optimieren. Zuschauer, die weiterhin nur SD empfangen können, sehen ab Mitte November kein Bild mehr. Das ZDF empfiehlt, Receiver oder Fernseher rechtzeitig auf HD-Empfang umzustellen, um den Sendebetrieb ohne Unterbrechung fortzuführen. (hk)

Quellen: ZDF, Digitalfernsehen.de, dpa, Heise

