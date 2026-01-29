Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Sven Schulze ist neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

Sven Schulze CDU neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
Sven Schulze (CDU) ist neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Der 46-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur wurde heute vom Landtag gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Reiner Haseloff (CDU) an, der das Amt seit dem Jahr 2011 innehatte. Im Anschluss an seine Wahl und Vereidigung überreichte der Ministerpräsident den Kabinettsmitgliedern in der Staatskanzlei die Ernennungsurkunden. Das Kabinett ist identisch mit dem letzten Kabinett Haseloff. Das Amt des Wirtschaftsministers nimmt bis zur Landtagswahl im September zusätzlich Finanzminister Michael Richter wahr.

Sven Schulze wurde am 31. Juli 1979 in Quedlinburg geboren. Nach dem Abitur studierte er an der Technischen Universität Clausthal und schloss das Studium im Jahr 2007 als Diplom-Wirtschaftsingenieur ab. Im Anschluss arbeitete er bis 2014 bei mittelständischen Unternehmen. Von 2014 bis 2021 war er Mitglied des Europäischen Parlamentes und seither Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt.

Schulze ist seit 1997 Mitglied der CDU und war hier u. a. von 2006 bis 2014 Landesvorsitzender der Jungen Union Sachsen-Anhalt. Seit dem Jahr 2021 ist er Landesvorsitzender der CDU Sachsen-Anhalt und seit 2024 Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschlands. Der Ministerpräsident ist verheiratet und Vater dreier Kinder.

Bild: Wirtschaftsministerium Rayk Weber
Text: Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt

