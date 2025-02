Bienenfreundliches Hessen – 5.000 Quadratmeter Blühwiese für Eltville am Rhein

Eltville am Rhein. Die Stadt Eltville am Rhein verteilt ab sofort wieder die kostenlosen Samentütchen „Bienenfreundliches Eltville“ mit einer Blühmischung an interessierte Bürgerinnen und Bürger. „Schaffen Sie einen Bereich mit Blütenwiese in Ihrem Garten, machen Sie mit!“, ruft Bürgermeister Patrick Kunkel zur Beteiligung auf. Wer im heimischen Garten eine Wohlfühloase für Bienen und andere Insekten schaffen möchte, kann sich ein kostenloses Tütchen im Rathaus, in der Mediathek, in der Tourist-Info, im Senioren- und Ehrenamtsbüro oder im Mehrgenerationenhaus abholen.

„Wir freuen uns, wenn zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sich an der Aktion beteiligen und damit zum Schutz von Bienen und Insekten in unserer Stadt beitragen“, so Kunkel. Die Blühmischung der Samentütchen enthält unter anderem Kornblume (Centraurea cyanus), Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare) und rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia). Ein Samentütchen ergibt einen Quadratmeter Blühwiese.

Seit 2017 beteiligt sich Eltville an der Kampagne „Bienenfreundliches Hessen“ und schafft auf städtischen Flächen Raum für Bienen und Insekten. So wurde beispielsweise die Pflege der Rosenanlagen auf ökologisch-biologisch umgestellt und es kommen vermehrt insektenfreundliche Stauden in den Beeten zum Einsatz. Außerdem werden Blühwiesen zum Wohle der Insekten weniger gemäht und die Wiederansiedlung heimischer Pflanzen unterstützt.

Text: Andrea Schüller – Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein