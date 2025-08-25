Trauer-Café im Mehrgenerationenhaus Eltville – Eltville am Rhein. Das nächste Trauer-Café findet am Samstag, 6. September 2025, von 15 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus Eltville statt.
Willkommen sind alle, die vor kurzem oder auch schon vor längerer Zeit einen nahestehenden Menschen durch Tod verloren haben.
Bei Kaffee, Tee, Gebäck und Kuchen gibt es Raum, sich auszutauschen, zum Weinen, zum Lachen, zum Diskutieren und für neue Gedankenansätze. Die beiden Trauerbegleiterinnen Kerstin Marsch und Stefanie Heckler freuen sich, alle Interessierte an dem kostenfreien Angebot im MGH 1, Gutenbergstr. 38 in Eltville, zu empfangen.
Bei Fragen, Infos und auch für die Anmeldung per Telefon oder per WhatsApp unter 0179-7314984.
***
Text: Mehrgenerationenhaus Eltville
Eltville am Rhein, 25. August 2025