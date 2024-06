Bürgermeister-Stichwahlen in Hessen – Ergebnisse und Highlights: Am heutigen Sonntag fanden in Hessen mehrere spannende Stichwahlen statt, bei denen die Bürgerinnen und Bürger über die neuen Bürgermeister ihrer Gemeinden entschieden. In verschiedenen Städten und Gemeinden wurde die politische Zukunft neu gestaltet. Hier sind einige der wichtigsten Ergebnisse:

Nordhessen

In Fuldabrück im Landkreis Kassel gewann der unabhängige Kandidat Andreas Damm mit 56,55 Prozent der Stimmen gegen Steffen Kaiser von der SPD. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 55,02 Prozent​.

In Jesberg (Schwalm-Eder-Kreis) blieb der amtierende Bürgermeister Heiko Manz (SPD) im Amt, da er ohne Gegenkandidaten antrat und 94,23 Prozent der Stimmen erhielt. Die Wahlbeteiligung betrug 59,52 Prozent​.

Südhessen

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab es in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau), wo Lisa Gößwein von der SPD mit 50,46 Prozent knapp gegen den bisherigen Bürgermeister Ingo Kalweit (CDU) gewann. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,36 Prozent​​.

In Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) setzte sich Birger Strutz (CDU) mit 53,96 Prozent der Stimmen gegen den amtierenden Bürgermeister Thomas Pauli (SPD) durch. 47,49 Prozent der Wahlberechtigten nahmen an der Stichwahl teil​.

Rhein-Main und Umgebung

In Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gewann Niels Starke (CDU) den Bürgermeisterposten. In Königstein im Hochtaunuskreis wurde Beatrice Schenk-Motzko (CDU) zur neuen Bürgermeisterin gewählt, und in Wetter (Landkreis Marburg-Biedenkopf) setzte sich der unabhängige Kandidat Sven Schmidt-Mankel durch.

In Ortenberg (Wetteraukreis) gewann Markus Bäckel (FWG) mit 51,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit. In Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) wurde der Amtsinhaber Ralf Gutheil (SPD) mit 54,5 Prozent der Stimmen wiedergewählt​.

Diese Stichwahlen verdeutlichen das demokratische Engagement der Bürger in Hessen und zeigen eine interessante Mischung aus Kontinuität und Wechsel in den lokalen politischen Führungen. Die verschiedenen Ergebnisse spiegeln die Vielfalt der politischen Landschaft in Hessen wider.

Die Wahlbeteiligung variierte stark, was für Stichwahlen nicht untypisch ist, da sie oft weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen als die Hauptwahlen. Trotz dieser Schwankungen bleibt die Bedeutung dieser Entscheidungen für die betroffenen Gemeinden immens.

