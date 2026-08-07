Aktuelle Verkehrsmeldungen Schwerin aufgrund von Bauarbeiten und Veranstaltungen:
Ab Montag, den 10. August 2026
Robert-Beltz-Straße halbseitig gesperrt
Vom 10. August bis voraussichtlich 4. September werden in der Robert-Beltz-Straße Höhe Haus-Nr. 2 die Fahrspuren in Richtung Lübecker Straße und Johannes-R.-Becher-Straße voll gesperrt. Grund dafür ist eine Störung im Gasleitungsnetz. Die Verkehrsströme werden über den Obotritenring in Richtung Lübecker Straße weiträumig umgeleitet.
Buschstraße halbseitig gesperrt
Der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) führt ab dem 10. August Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn in der Buschstraße 23 durch. Dafür ist es erforderlich, die Fahrbahn halbseitig zu sperren. Es wird eine Halteverbotszone eingerichtet. Fußgänger werden gebeten, den gegenüberliegenden Gehweg zu nutzen.
Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 4. September.
Von-Flotow-Straße halbseitig gesperrt
Aufgrund von Tiefbauarbeiten wird die Von-Flotow-Straße vom 10. August bis 14. August halbseitig gesperrt. Die Arbeiten erfolgen in Abschnitten von ca. 35 Metern zwischen der Haus-Nr. 16 a bis zum Obotritenring.
Ab Mittwoch, den 12. August 2026
Walther-Rathenau-Straße halbseitig gesperrt
Der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) setzt die Instandsetzungsarbeiten des Gehwegs in der Walther-Rathenau-Straße fort: Dafür muss die Straße ab dem 12. August zwischen Virchowstraße und Händelstraße halbseitig gesperrt werden. Der betroffene Straßenabschnitt wird in Richtung Händelstraße zur Einbahnstraße. Die Werderstraße ist über die Robert-Koch-Straße erreichbar.
Ab Donnerstag, den 13. August 2026
Hospitalstraße gesperrt
Die Hospitalstraße ist an der Kreuzung Werderstraße vom 13. bis 14. August gesperrt. In dieser Zeit ist das Abbiegen von der Hospitalstraße in die Werderstraße und umgekehrt nicht möglich. Der Verkehr wird mittels einer Baustellenampel einspurig auf der Werderstraße an der Baustelle vorbeigeleitet. Grund sind Bauarbeiten am Wassernetz im Auftrag der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin (WAG).
Aktuelle Verkehrsmeldungen aufgrund von Veranstaltungen
Drachenbootfestival: Einschränkungen um den Pfaffenteich
Anlässlich des Drachenbootfestivals kommt es vom 13. bis 17. August zu Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr. Es bestehen Beschränkungen für den ruhenden Verkehr um den Pfaffenteich herum, für den Bereich am Südufer zwischen der Körnerstraße bis zur Arsenalstraße / Wismarsche Straße sowie für die Alexandrinenstraße ab M.-Wiggers-Str. bis Südufer Pfaffenteich. Dieser Bereich ist vom 13. August, 9.00 Uhr bis zum 16. August, ca. 24.00 Uhr voll gesperrt. Die Sperrungen betreffen auch den Nahverkehr Schwerin (NVS), Taxis und Unternehmen der Stadtrundfahrten. Von den Linienbussen der NVS wird die Haltestelle in der Knaudtstraße / Höhe Brücke bedient.
Marktplatz für Wahlkampfveranstaltung voll gesperrt
Am 14. August ist der Marktplatz aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung in der Zeit von 18.00 bis 21.30 Uhr für den Individualverkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zur Schusterstraße und Buschstraße wird über die Schloßstraße gewährleistet.
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Text: Landeshauptstadt Schwerin