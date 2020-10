Andernach / Plaidt – Alkoholisiert Unfallflucht und Körperverletzung begangen

Andernach / Plaidt – Am Sonntag, gegen kurz nach 01:00 Uhr, beschädigte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer ein Schild eines Schnellrestaurants im Bereich der Hans-Julius-Ahlmann-Straße.

Der Fahrer sollte auch alkoholisiert sein. Danach flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Plaidt. Nach einer auffälligen Fahrweise geriet der Fahrer mit einem anderen Pkw-Fahrer auf einem Tankstellengelände in Plaidt in Streit, hierbei trat er den anderen Pkw-Fahrer, als dieser versuchte, das Weiterfahren des Alkoholisierten zu verhindern.

Dem alkoholisierten 35-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Polizeidirektion Koblenz