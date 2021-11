ASCHAFFENBURG – CORONA-AKTUELL 12.11.2021: ERWEITERUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN DES GEMEINSAMEN IMPFZENTRUMS

ASCHAFFENBURG (BY) – CORONA-AKTUELL 12.11.2021: Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landkreis Aschaffenburg in Hösbach wird ab Dienstag, den 23. November, wieder an fünf Tagen in der Woche öffnen und bis zu 500 Impfungen pro Tag mit vorheriger Terminvereinbarung anbieten können.

Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Samstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Sonntags und montags ist das Impfzentrum geschlossen. Eine Terminvereinbarung ist weiterhin online unter https://impfzentren.bayern/citizen/ oder telefonisch unter 0800/58 92 79 91 möglich.

Die mobilen Teams sind weiterhin für Auffrischungsimpfungen in den Einrichtungen der Pflege unterwegs. Außerdem sind dezentrale Impfangebote und Sonderimpfaktionen in der Vorbereitung. Diese werden frühzeitig bekanntgegeben.

Stadt Aschaffenburg