Schwabach – Schwabacher Impfzentrum erweitert Öffnungszeiten

Schwabach – Corona: Zusätzlich zu weiteren mobilen Impfaktionen erweitert das Schwabacher Impfzentrum bis vorläufig Weihnachten die Öffnungszeiten. „Es ist ein gutes Signal, dass die Nachfrage – besonders nach Drittimpfungen – gestiegen ist. Deshalb erweitern wir die Impfkapazitäten in Schwabach deutlich“, sagt Oberbürgermeister Peter Reiß.

Im Impfzentrum ist eine Impfung – nur mit Terminvereinbarung – möglich am Donnerstag, 18. November, Freitag, 19. November und Samstag, 20. November (bereits kein Termin mehr frei). Ab Montag, 22. November, wird bis vorläufig Samstag, 18. Dezember, jeweils montags, donnerstags, freitags und samstags geimpft. Außerdem um Weihnachten am Montag, 20. Dezember, Donnerstag, 23. Dezember, Montag, 27. Dezember, und Donnerstag, 30. Dezember.

Ein Termin kann vereinbart werden per Telefon unter 09122 875410, per E-Mail unter impfzentrum@schwabach.de oder im zentralen System „Bayimco“ unter https://impfzentren.bayern. Sollte das Konto in Bayimco schon gelöscht worden sein, kann man sich für eine Drittimpfung wieder neu registrieren. Telefonisch ist das Impfzentrum unter der Rufnummer 09122 875410 montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr besetzt.

Im Impfzentrum sind nach wie vor alle Impfungen – Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung – möglich. „Jede Impfung ist ein Schritt nach vorne, zurück zu einem normalen Alltag für unsere Stadtgesellschaft“, sagt Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht. „Wir bitten alle Impfinteressierten um Verständnis, wenn der Wunschtermin nicht mehr verfügbar ist oder es bei den mobilen Impfungen vor Ort zu längeren Wartezeiten kommt.“

Die nächsten mobilen Impfungen vor Ort:

– Freitag, 12. November, 15 bis 19 Uhr, ORO Einkaufszentrum, Am Falbenholzweg 15

– Samstag, 13. November, 10 bis 14 Uhr, Rathaus, Königsplatz

– Freitag, 19. November, 13 bis 16 Uhr, Evangelisches Haus, Wittelsbacherstraße 4

– Samstag, 20. November, 10 bis 13 Uhr, ORO Einkaufszentrum, Am Falbenholzweg 15

Geimpft wird generell mit dem Impfstoff von Biontech. Bei diesen mobilen Impfterminen ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Menschen, die längere Wartezeiten im Stehen aus gesundheitlichen Gründen nicht lange aushalten können, werden dringend gebeten, sich wegen einer Impfung an die Hausarztpraxis zu wenden oder einen Termin im Impfzentrum zu vereinbaren.

Empfehlung für Auffrischungsimpfungen

Eine Auffrischungsimpfung wird aus medizinischen Gründen von der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) empfohlen, insbesondere für ältere Menschen ab 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankung empfohlen. Sie sollte mindestens sechs Monate nach einer Zweitimpfung oder vier Wochen nach einer Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erfolgen.

Unabhängig von Ihrem Alter oder Vorerkrankungen, können Bürgerinnen und Bürger auch nach medizinischer Beratung durch Ihren Hausarzt oder Facharzt eine Auffrischungsimpfung erhalten, wenn Ihre erste Impfserie bereits sechs Monate zurückliegt.

—————————————–

STADT SCHWABACH

Bürgermeister- und Presseamt

Königsplatz 1

91126 Schwabach