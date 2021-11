Landkreis Bamberg – Corona-Aktuell 12.11.2021: Hinweis auf vier unterschiedliche Corona-Hotlines

Für Reiserückkehrer, positiv Getestete, Menschen in Quarantäne oder von Maßnahmen Betroffene stehen unterschiedliche Ansprechpartner zur Verfügung.

Bamberg (BY) – Die sehr dynamische Infektionslage und die vielfältigen Infektionsschutz-Maßnahmen machen es notwendig, die Informationsbedürfnisse der Menschen in der Region Bamberg stärker zu kanalisieren. Deshalb bieten ab Montag der Landkreis mit seinem Fachbereich Gesundheitswesen und die Stadt Bamberg diese Hotlines an.

Reiserückkehrer-Hotline

Die Reiserückkehrer-Hotline hält alle Informationen zum Thema Ein- und Rückreise aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet bereit: 0951/85-9700 (Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr).

Quarantänehotline

Alle Fragen zum Thema Quarantäne, Bescheinigungen und Testung am Quarantäne-Ende beantworten die Kolleginnen und Kollegen unter der 0951/85-9701 (Quarantänehotline, Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr). Nutzen Sie diese Nummer bitte nur, wenn Sie bereits mit dem Gesundheitsamt Kontakt hatten und sich in Quarantäne befinden.

Testergebnis-Hotline

Durch die hohe Zahl von Neuinfektionen kann es derzeit zu Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme mit positiv Getesteten kommen. Wer innerhalb von 48 Stunden seit Testergebnis keinen Anruf erhalten hat (bitte diese Frist auf jeden Fall abwarten, um das Gesundheitsamt nicht zusätzlich zu belasten), meldet sich bitte unter der Nummer 0951/85-9711 (Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr).

Bürgertelefon

Alle allgemeinen Fragen zum Coronavirus und zur aktuell gültigen Rechtslage können gerne gerichtet werden an das Bürgertelefon der Stadt Bamberg: 0951/87 2525 (Mo-Do von 8:30 – 15 Uhr und Fr 8:30 – 12 Uhr).

