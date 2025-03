Azaleen-Zauber in der Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart

Azaleen-Zauber in der Wilhelma – Zum Start ins Frühjahr wird es auch in der historischen Gewächshauszeile der Wilhelma von Tag zu Tag bunter. Nachdem die Kamelien schon seit Ende Januar für eine bunte Augenweide sorgen, stehen nun die Azaleen in voller Blüte. Ihr Farbspektrum reicht von zartem Weiß über Pastellrosa bis hin zu knalligem Pink.

Gärtnermeister Christian Mikoteit erklärt: „Die sonnigen Tage haben der Azaleenblüte richtig Antrieb gegeben. Besonders viel Pflegeaufwand steckt in unseren prächtigen, bis zu zwei Meter hohen Azaleentürmen, von denen einige schon jetzt in voller Blüte stehen.“

Azaleen gehören zu den Rhododendren, einer Gattung, die über 1.000 verschiedene Arten umfasst. Die meisten von ihnen stammen aus unterschiedlichen Regionen Asiens, wo sie auf sauren Böden in niederschlagsreichen Bergregionen wachsen. Auch die in Europa vorkommenden Alpenrosen gehören zu den Rhododendren. In China und Japan wurden einige wenige Arten wie die Indische Azalee (Rhododendron simsii) und die Japanische Azalee (Rhododendron japonicum) schon vor Jahrhunderten als Zierpflanzen kultiviert. Nachdem die ersten Exemplare der Indischen Azalee Anfang des 19. Jahrhunderts nach Europa kamen, erweckte die attraktive Pflanze auch hier wahre Begeisterungsstürme. Durch gezielte Züchtungen entstanden seitdem über 2.000 Sorten, von denen allerdings längst nicht mehr alle erhalten sind. Die Wilhelma pflegt einen Bestand von rund 90 Sorten. Einige von ihnen wurden bereits in den Zeiten von König Wilhelm I. von Württemberg kultiviert.

Wer die Azaleen in der Wilhelma bestaunt, wird auch betörende Gerüche wahrnehmen: Diese stammen allerdings nicht aus den Blüten der Azaleen, sondern werden von den Hyazinthen verströmt, welche neben zahlreichen Primeln, Ranunkeln und Justizien vielfältige Farbtupfer in Bodenhöhe bilden.

Im Rahmen der kostenlos stattfindenden Wilhelma Talks kann man von den Gärtnerinnen und Gärtnern noch mehr über die Azaleen und weitere Pflanzen in der historischen Gewächshauszeile erfahren. Treffpunkt ist mittwochs und samstags um 14.00 Uhr im Wintergarten.

***

Bild © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Text: Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart