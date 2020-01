Bad Salzungen (TH) – Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde beobachtet, wie mehrere junge Männer in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen Verkehrsschilder und Warnbaken beschädigten.

Die Warnbake wurde in der weiteren Folge noch auf die Straße gelegt, was einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellt.

Die jungen Männer konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung aufgegriffen werden. Gegen Sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Verkehrsschilder wurden wieder aufgestellt.

Landespolizeiinspektion Suhl