Bad Saulgau – Einbruch ins Vereinsheim für Deutsche Schäferhunde in der Moosheimer Straße

Erstellt in

Bad Saulgau (BW) – Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim für Deutsche Schäferhunde in der Moosheimer Straße ein.

Hierzu schlugen sie auf der Gebäuderückseite eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Im Vereinsheim brachen die Täter dann mit roher Gewalt sämtliche Schränke, Schubladen sowie Behältnisse auf und durchwühlten diese.

Im Büro versuchten sie noch einen Tresor aufzubrechen, was aber misslang. Über die Höhe des Diebesguts ist bislang nichts bekannt. Durch den Einbruch dürfte ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden sein.

Polizeipräsidium Ravensburg