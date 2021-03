Inzidenzwerte von Stadt und Landkreis liegen am Freitag über der Marke von 50.

Bamberg (BY) – Die Inzidenzwerte von Stadt (54,3) und Landkreis Bamberg (53) vom Freitag haben zur Folge, dass in Schulen in Stadt und Landkreis ab Montag Wechselunterricht, dort wo der Mindestabstand eingehalten werden kann, Präsenzunterricht stattfindet. In Kindertagesstätten ist damit der eingeschränkte Regelbetrieb in festen Gruppen vorgeschrieben. Das stellte der gemeinsame Krisenstab mit Schwerpunkt Schulen/Kitas am Freitagvormittag unter der Leitung von Landrat Johann Kalb fest.

Für zunächst fünf Wochen sind die Schulen und Kindertagesstätten mit Material ausgestattet, um zwei Schnelltests pro Woche für das Personal durchzuführen. Schnellselbsttests für Schülerinnen und Schüler wurden vom Freistaat Bayern noch nicht bereitgestellt.

Nachdem der Impfstoff AstraZeneca wieder für Impfungen freigegeben wurde, finden am Samstag, 20. März, sowie am darauffolgenden Wochenende weitere Impfungen für das Personal von Kindertagesstätten sowie Grund- und Förderschulen im Impfzentrum statt.

Sofern der Inzidenzwert für den Landkreis Bamberg auch am Samstag (20. März) und am Sonntag (21. März) den Wert von 50 übersteigt, müssen der Einzelhandel ab Dienstag, 23. März, wieder schließen und kann dann nur „click & meet“ anbieten. Museen dürfen Besucher nur noch mit Termin einlassen. Kontaktloser Sport ist in kleineren Gruppen möglich. Für die Stadt gelten diese Einschränkungen bereits seit vergangenem Dienstag, nachdem der Inzidenzwert dort schon seit dem zurückliegenden Wochenende über 50 liegt. Lockerungen sind erst dann wieder möglich, wenn der Wert von 50 für drei Tage unterschritten wird.

Bis auf weiteres nicht geben wird es nach einer Entscheidung der Staatsregierung vom Donnerstag die möglichen weiteren Lockerungen für Außengastronomie, Kultur und Sport bei Inzidenzwerten von unter 100. Hintergrund ist die unsichere Infektionslage mit einem Inzidenzwert für Bayern von inzwischen über 100 am Freitag.

Landratsamt Bamberg