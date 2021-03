Amberg (BY) – In der Stadt Amberg lag der 7-Tage-Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut am Freitag heutigen Freitag, 19. März 2021, bei 255,9 und damit deutlich über der entscheidenden Marke von 100 Coronavirus-Infizierten pro 100.000 Einwohner. Somit gelten folgende Regelungen für die kommende Woche von Montag, 22. März 2021, bis einschließlich Sonntag, 28. März 2021:

· In Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,50 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht.

· An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen bleibt es weiter beim Distanzunterricht.

· Die Einrichtungen für Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bleiben geschlossen.

· Angebote für berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote in Präsenzform, sind untersagt. Ausgenommen sind Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks.

· Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform sind vollständig untersagt.

· Fahrschulen dürfen weiterhin offen bleiben.

Am Freitag, 26. März 2021, wird die Entwicklung in der Stadt Amberg neu bewertet und im städtischen Amtsblatt veröffentlicht.

