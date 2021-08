Ab kommenden Dienstag 31. August, gelten erweiterte Corona-Maßnahmen.

Landkreis Bamberg (BY) – Am heutigen Sonntag, 29. August, hat der Landkreis Bamberg den dritten Tag in Folge die 7-Tages-Inzidenz von 35 überschritten. Deshalb treten gemäß der der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung ab Dienstag, 31. August, 0 Uhr, einige neue Corona-Regeln in Kraft.

Testnachweis

Für bestimmte Einrichtungen oder Veranstaltungen gilt ab dem Schwellenwert von 35 die 3G-Regel. Der Zugang ist dann nur erlaubt für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Zu diesen Bereichen gehören:

die Innengastronomie,

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen,

Angebote von Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen,

Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen in geschlossenen Räumen,

Sportausübung in geschlossenen Räumen,

Besuche in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen

Beherbergung: bei Ankunft sowie zusätzlich alle 72 Stunden.

Nötig ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis

eines höchsten 48 Stunden alten PCR-Tests oder PoC-PCR-Tests,

eines höchstens 24 Stunden alter POC-Antigentests oder

eines Selbsttests, der unter Aufsicht durchgeführt wurde und höchstens 24 Stunden alt ist.

Die Testnachweisepflicht in der Innengastronomie gilt für jeden einzelnen Gast. Wer Speisen und Getränke zum Mitnehmen abholt, ist von der Testpflicht nicht betroffen. Gleiches gilt für Betriebskantinen, die nicht öffentlich zugänglich sind.

Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Seniorenheime

Für Besucher und Beschäftigte bleibt es bei den bisherigen inzidenzunabhängigen Testerfordernissen.

Gültigkeit von Schülertests

Schüler, die im Zuge des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden, sind von den Testnachweiserfordernissen befreit. Wichtig ist ein Ausweisdokument, das den Status des Schülers bestätigt, z. B. ein Schülerausweis, eine Schulbesuchsbestätigung oder ein Schülerticket nebst einem amtlichen Ausweispapier. Die Ausnahme von Testerfordernissen gilt auch in den Ferien und damit auch in den aktuellen Sommerferien.

Detaillierte Informationen zu den aktuelle gültigen Maßnahmen: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/

