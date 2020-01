Bautzen – Brand im Keller in der Frederic-Joliot-Curie-Straße

03.01.2020, 05:40 Uhr.

Bautzen (SN) – Am zeitigen Freitagmorgen hat ein Zeuge in einem Haus an der Frederic-Joliot-Curie-Straße in Bautzen einen Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Offenbar war das Feuer im Kellerbe-reich auf bislang unbekannte Art und Weise ausgebrochen. Die Kameraden löschten die Flammen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Ein Brandursachenermittler wird sich mit dem Ursprung des Feuers befassen.

Die Ermittlungen über-nahm die Kriminalpolizei. (al)

***

Polizei Görlitz