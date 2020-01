Kamenz – Einbrecher in Gaststätte an der Hoyerswerdaer Straße

01.01.2020, 22:00 Uhr – 02.01.2020, 10:00 Uhr.

Kamenz (SN) – Einbrecher haben sich in der Nacht zu Donnerstag in einer Gast-stätte an der Hoyerswerdaer Straße in Kamenz zu schaffen ge-macht.

Die Täter brachen mehrere Türen auf, um in das Innere des Lokals zu gelangen. Dort rissen sie den Zigarettenautomat aus der Bodenverankerung und öffneten ihn gewaltsam. Sie erbeuteten offenbar lediglich Getränke im Wert von circa 100 Euro.

Hinzu kam ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (al)

***

Polizei Görlitz