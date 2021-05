BAYREUTH (BY) – Ab sofort ist der Sommer(s)pass wieder am Servicepoint der Stadtbibliothek Bayreuth im RW21 für einen Euro erhältlich.

Der „Sommer(s)pass“ ist ein kleines Heftchen, das seit 2014 von Stadt- und Kreisjugendring Bayreuth herausgegeben wird. Das Heftchen beinhaltet über 80 Coupons mit diversen Vergünstigungen und Rabatten für den Eintritt in Museen, Sehenswürdigkeiten, Bäder und Thermen und in unterschiedliche Freizeitparks sowie Freizeitanlagen in Bayreuth und der oberfränkischen Umgebung.

In diesem Jahr gibt es eine tolle Besonderheit: der Sommer(s)pass wurde heuer bis Ende der Herbstferien verlängert und ist während der Sommer- und Herbstmonate (vom 1. Mai bis zum 7. November) gültig. Er ist für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhältlich.

Es wird ein Unkostenbeitrag von einem Euro erhoben. Zu haben ist der Pass im RW21 und bei der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings Bayreuth,Dr.-Franz-Str. 6.