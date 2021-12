Bayreuth – Dienstbetrieb der Universität Bayreuth ruht zwischen 24.12.21 und 09.01.2022

Bayreuth (BY) – Der Dienstbetrieb der Universität Bayreuth ruht zwischen 24.12.21 und 09.01.2022:

Verwaltung und Universität

Zwischen dem 24.12.2021 und dem 09.01.2022 ruht der Dienstbetrieb an der Universität Bayreuth. Das bedeutet, dass auch die Pressestelle nur sehr eingeschränkt erreichbar sein wird. In dringenden Fällen können Sie uns anrufen – die Telefone sind umgeleitet. Bitte haben Sie aber Verständnis, wenn ein Rückruf nicht sofort erfolgt. Unsere Mails werden in diesem Zeitraum nicht gelesen.

Universitätsbibliothek

Am 23.12.2021 schließen alle Bibliotheken an der Universität Bayreuth um 16.00 Uhr und haben dann vom 24.12.2021 bis einschließlich 09.01.2022 geschlossen.

Ab 10.01.2022 sind die Zentralbibliothek und alle Teilbibliotheken der Universität Bayreuth zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet:

https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/news/2021-12-01_oeffnungszeiten_weihnachten_neujahr_2021-22/index.html

Mensa – Verpflegung am Campus

Mensa, Frischraum, Kaffeebar FAN und Mensa Nürnberger Straße sind vom 24.12.2021 bis einschließlich 09.01.2022 geschlossen und öffnen für Mitarbeiter*innen und Studierende wieder am 10.01.2022 zu den momentan geltenden Öffnungszeiten.

ÖBG – Ökologisch-Botanischer Garten

Freiland und Gewächshäuser des Ökologisch-Botanischen Gartens sind an den Sonn- und Feiertagen geöffnet.

