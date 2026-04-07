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Jazz ist immer in Bewegung: Internationales Jazzfest Hamm 2026 vom 17. bis 19. April 2026

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Jazz ist immer in Bewegung: Internationales Jazzfest Hamm 2026 vom 17. bis 19. April 2026Hamm. Leidenschaftlich, neugierig und offen verbinden sich vom 17. bis zum 19. April 2026 im Kurhaus Tradition, Innovation und Improvisation zu einem spannenden Mix, der die Vielseitigkeit des Jazz feiert. Was vor 20 Jahren mit dem Wunsch begann, eine ganz besondere Musikrichtung ins Scheinwerferlicht zu rücken und ihr den nötigen Spielraum und passenden Rahmen zu gewähren, hat sich verändert, weiterentwickelt – und nicht zuletzt über die Grenzen der Stadt hinweg in den einschlägigen Festivalkalendern etabliert. Das Spektrum des diesjährigen Jazzfestivals reicht vom Sound Europas der 1960-er und 70er-Jahre über Melodien, die Geschichten erzählen, groovende Rhythmen und komplexe Harmonien bis hin zu scharf konturierten Bläsersätzen und fein-orchestrierten Farbschichten. Die Trompete sticht als Akzent hervor, sind mit Till Brönner und seiner Band zum Auftakt (17.04., 19 Uhr) und Randy Brecker mit der WDR Big Band zum Abschluss (19.4., 18 Uhr) doch gleich zwei preisgekrönte Meister des Instruments zu hören.

Wellness- und Entspannungsmusik

Man muss das Rad nicht neu erfinden, sorgt die Szene selbst doch für stetigen Wandel und gehört zweifelsohne zu den wenigen, wo die vielfach beschworenen Nachwuchssorgen kein Thema sind. Was Tigran Hamasyan, Tastenvirtuose mit armenischen Wurzeln (18.04., 18 Uhr), und das Moses Yoofee Trio, eine der angesagtesten jungen deutschen Formationen (18.4., 20 Uhr), eindrucksvoll beweisen.

Ein bisschen frischer Glanz passend zum 800-jährigen Stadtjubiläum darf es dann aber doch sein: Im Anschluss an die Konzerte geht es an jedem Abend auf gleich zwei Bühnen weiter: in der Auditorium Jazzhaus Lounge im Spiegelsaal legen verschiedene DJs auf, die Jazzhaus Clubbühne im Kurhaus-Foyer lädt zu spannenden Jazz-Sessions ein. Getränke gibt’s an der Jazzhaus Clubbar im Kurhaus-Foyer.

Internationales Jazzfest Hamm 2026

Nu Jazz DJ-Set Jazzhouse Lounge (Spiegelsaal):

17.4.: Rainer Trüby (ca. 20:45 Uhr)/18.4.: Moses Vester (ca. 21:45 Uhr)/19.4.: Daniel W. Best (ca. 20:00 Uhr)

Jazz Session Jazzhaus Clubbühne (Kurhaus-Foyer): 17.4.: Daniel Migliosi (ca. 20:45 Uhr)/18.4.: Dutch Connection (ca. 21:45 Uhr)/19.4.: Cologne Connection (ca. 20:00 Uhr)

Drei Tage Jazz am Puls der Zeit – willkommen im Jazzhaus Hamm!

Entspannungsmusik Vol. 1 Musik zum Entspannen

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Text: Pressestelle der Stadt Hamm

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