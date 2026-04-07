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VHS-Kurs Hundeglück in Ratingen

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VHS-Kurs Hundeglück in Ratingen. „Gut vorbereitet zum Hundeglück – Beratung vor dem Hundekauf“ lautet der Titel eines VHS-Kurses am Samstag, 25. April, von 10 bis 15 Uhr. Er richtet sich an alle, die von einem eigenen Hund träumen.

Hier erfahren die Teilnehmenden wichtige Fakten über Genetik und Rasseeigenschaften, was rechtlich zu beachten ist und wie ein Hund artgerecht gehalten, erzogen und beschäftigt werden soll. Hundetrainerin Yvonne Rommerskirchen erklärt, wie man Rasse, Alltag, Gesundheit, Erziehung und Beschäftigung optimal aufeinander abstimmt für einen gelungenen Start ins gemeinsame Hundeglück.

Es sind noch Plätze frei, Interessierte melden sich bitte zum Kurs an (Nr. Y3608). Weitere Informationen sind erhältlich über die Homepage www.vhs-ratingen.de oder telefonisch bei der VHS unter 02102 550-4307 und -4308, E-Mail vh*@******en.de.

Hundeerziehung in der Hundesprache mit dem Vier-Pfoten-Ratgeber

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Text: Stadt Ratingen

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