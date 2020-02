Bayreuth – EDV-Kurse an der Volkshochschule beginnen am 3. März

BAYREUTH (BY) – Am Dienstag, 3. März, starten im EDV-Raum des RW21 drei EDV-Kurse der Volkshochschule: „Arbeiten mit macOS auf dem MacBook – Für Einsteiger und Fortgeschrittene“ ist ein fünfwöchiger Kurs, der am 3. März beginnt und jeweils von 18 bis 19.30 Uhr dauert.

Am Mittwoch, 4. März, wiederum geht es los mit einer Einführung in die „Grundlagen der Textverarbeitung mit MS Word“. Der vierwöchige Kurs findet jeweils mittwochs von 17.30 bis 20.30 Uhr statt. Am Sonntag, 8. März, schließlich können Interessierte in einem Tagesseminar erfahren, wie effizientes digitales Marketing funktioniert.

Für alle Kurse ist eine verbindliche Anmeldung bis Donnerstag, 27. Februar, bei der Volkshochschule, Telefon 0921 50703840, volkshochschule@stadt.bayreuth.de, erforderlich.

